Oscar 2019: Yalitza Aparicio confiesa si se quiere seguir dedicando a la actuación (VIDEO)

Yalitza Aparicio es sin duda la personalidad más famosa de los últimos meses, pues desde su participación en la cinta “Roma” del director mexicano Alfonso Cuarón, se ha posicionado como una de las figuras más populares y ha conquistado múltiples eventos cinematográficos acumulando una gran cantidad de premios, y ya se prepara para competir por el Oscar a “Mejor actriz” el próximo domingo.

Ahora, tras el éxito de su papel, la popular mexicana revela si seguirá en Hollywood después de los Oscar.

La estrella del momento asistió al popular programa de Unicable “Montse & Joe” conducido por la famosa Montserrat Oliver, donde habló sobre las experiencias que ha atravesado desde su primer día detrás de las cámaras hasta el día de hoy, por lo que Yalitza no se guardó nada y reveló como ha sido su proceso hasta ser la estrella más famosa del momento tanto en México como en Hollywood.

"Me encantó todo esto, fue una experiencia increíble, necesito prepararme en este campo, estoy consciente que hay muchos actores que no tienen una carrera actoral que no han estudiado esto y son muy buenos, todo esto es pesado, no como lo ven en televisión, pero no sabes lo que hay detrás”.