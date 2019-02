Oscar 2019: Yalitza Aparicio, "Estoy esperando el depósito de Roma"

Yalitza Aparicio no ha recibido su depósito desde que realizó la exitosa película Roma, bajo la dirección de Alfonso Cuarón.

Han sido los mejores meses en cuanto a los éxitos y las 10 nominaciones que ha tenido Roma, sin embargo no todo ha sido 'tan bueno' como parece, ya que la protagonista Yalitza Aparicio reveló en una entrevista que aún no ha recibido el depósito correspondiente de la película.

En una entrevista con Monserrat Oliver y siendo cuestionada por los regalos que ha recibido; la oaxaqueña expresó:

Luego de preguntarle, qué haría con su dinero; Yalitza respondió:

"Pues tanto dinero realmente no hay, eh; ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour.., estoy esperando el depósito".