Oscar 2019: Tras insultar a Yalitza Aparicio, Sergio Goyri le pide trabajo a Alfonso Cuarón

Uno de los temas más escandalosos de la última semana fue sin duda la ofensiva declaración que el actor de telenovelas mexicano Sergio Goyri hizo sobre Yalitza Aparicio, quien tras su participación en Roma, fue nominada a “mejor actriz” en los Oscar, situación que no le agrado nada al ya casi desconocido actor, quien en una reunión con unos amigos la llamó “pinche india”, por lo que fue duramente criticado y señalado como un racista.

Después de unos días, pidió disculpas públicamente tanto a Yalitza Aparicio como a la gente ofendida, y ahora hace una declaración que incluso se consideró como hipócrita.

Tras ofrecer la disculpa pública por sus expresiones discriminatorias, el actor le dedico unas palabras a Yalitza Aparicio, donde confesó estar avergonzado por su comportamiento ofensivo y prometió que “Tendrá más cuidado y verá que no graben sus conversaciones” lo que indignó a la gente, esperando que dijera que se arrepentía, pero al expresarse así, se interpretó como si no le importara y solo prometiera ser más discreto en sus ofensas.

"Claro que me gustaría trabajar con Alfonso Cuarón, soy un apasionado de su trabajo porque lo conozco de hace años, cuando tenía mi productora en Estudios América, creo que él ya no se acuerda de mí".

Así mismo tras la presión que ejercieron los medios y el público ante él no le quedó de otra que humillarse diciendo que “"Creo que a ella no le interesaría en absoluto escuchar mis disculpas, porque ya lo estoy haciendo público". Agregando que dijo sentirse orgulloso del éxito de Yalitza Aparicio, pues el solo sueña con estar nominado a un Oscar.

Así mismo expresó su deseo por trabajar con el famoso director mexicano y creador de Roma, Alfonso Cuarón, pues dijo que se arrepiente de las ofensas y está dispuesto a pagar por las consecuencias de sus palabras, por lo que incluso dijo que la oportunidad de trabajar con el director le ayudaría a enmendar las cosas, pues asegura que sus comentarios fueron sacados de contexto, ya que a diferencia de lo que se dice de él, siempre ha ayudado a la gente, pues finalizó la declaración diciendo lo siguiente:

“Yo soy mejor mexicano que muchos, porque me han tildado de que no apoyo a los mexicanos, no soy racista y desde que estaba en el rancho con mi padre siempre me ha gustado convivir con la gente, enseñé a leer a mucha gente".