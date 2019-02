Oscar 2019: Sony libera el software con el que crearon "Spider-Man" ¡Totalmente gratis! (VIDEO)

Spider-Man: Into the Spider-verse se ha colocado como una de las mejores películas de superhéroes del año, pues además de incluir al mítico superhéroe, nos dio el primer avance de su protegido Miles Morales, el Spider-Man actual, además de mostrarnos nuevas versiones alternas del trepamuros, algo que jamás había pasado en una película del héroe, por lo que no era de extrañarse que tras la calidad de la historia y la imagen la película haya sido nominada a los premios Oscar como “Mejor película animada”.

Ahora tras el éxito de la cinta, Sony decidió darle un regalo más a los fans de la cinta.

¿Qué pasó con Spider-man?

Spider-Man: Into the Spider-verse

Uno de los aspectos que le valieron la nominación a la cinta fue sin duda la impresionante animación que contiene, la cual al principio se mantenía en secreto, pues incluso Sony planeaba patentar los procesos, aunque ahora decidió compartir el valioso secreto del origen de la película con todo su público.

"Queremos donar OpenColorIO a la comunidad que confía en él, y la Academy Software Foundation es la opción lógica. Los desarrolladores y compañías que lo utilizan cada día marcarán la hoja de ruta del proyecto, comenzando por sus herramientas y el ritmo de lanzamientos de cara a una nueva versión 2.0".

Michael Ford, vicepresidente de Sony Pictures Imageworks decidio consentir a los fans tanto de la cinta como de la animación en general y junto a los demás integrantes de Sony, eligieron no guardar el secreto y compartir sus secretos con el mundo, pues donarán su programa “OpenColorIO” para que otros puedan realizar producciones tan impresionantes como las que se vieron en “Into the Spider-verse”.

Spider-Man: Into the Spider-verse

Cabe destacar que esta herramienta ha sido utilizada para los increíbles efectos de cintas animadas como “Lluvia de hamburguesas” “Hotel Transilvania 3” y “Alicia en el país de las maravillas” por lo que tras la impresionante gama de colores y efectos de Spider-Man, creaciones de esa calidad ya estarán disponibles para cualquier persona apasionada con la animación.

Puedes saber más acerca de OpenColorIO en su página oficial.

Cabe destacar que gracias la animacion de esta gran producción se debe al talento mexicano pues Cruz Antonio Contreras Mostache forma parte del equipo de animadores que le otorgaron la nominacion a la cinta.

Cruz Antonio Contreras Mostache