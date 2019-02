Oscar 2019: Serena Williams entregará la estatuilla a Mejor Película

La celebración de los premios Oscar 2019 cada vez está más próxima y las sorpresas no dejan de ser novedad, pues recientemente se reveló que habrá varias celebridades que no forman parte de la industria cinematográfica las que participarán en la ceremonia de esta ansiada edición de los Oscar. Una de ellas es la famosa tenista, Serena Williams.

El Oscar a Mejor Película será entregado por Serena

Aunque todavía no está claro cómo funcionará la gala, ni qué papel exacto desempeñarán los invitados, un reportaje de 'The New York Times' ha desvelado que Serena Williams será una de las encargadas de entregar el Oscar a la mejor película.

Así es, parte de las sorpresas que tiene preparada la Academia para esta 91 edición es que Serena Williams junto a siete celebridades más -las cuales son ajenas a la industria del cine y entretenimiento- serán quienes formen parte de la magna ceremonia.

La idea es que cada una de estas personalidades haga una breve introducción a las ocho películas nominadas. Serena será quien presente la exitosa cinta de "Ha nacido una Estrella". Así mismo, estas celebridades hablaran acerca de aquellas películas que hayan marcado una diferencia en su vida.

Otros detalles que han saltado con respecto de esta gala, es que esta busca concentrar el tiempo de transmisión para beneficio del televidente. De esta manera, la entrega de galardones a mejor cortometraje de acción real, dirección de fotografía, montaje y peluquería, serán entregados en directo y no en la pausa publicitaria como se había comentado.