Oscar 2019: Rubí ‘la quinceañera’ se compara con Yalitza Aparicio

Rubí Ibarra, la joven que obtuvo algunos minutos de fama luego de que la invitación para su fiesta de XV años se viralizara en redes sociales, ahora se ha convertido en el hazmereír de los internautas tras compararse con la actriz Yalitza Aparicio.

Todo ocurrió a través de su cuenta de Facebook, donde comenzó felicitando a Yalitza por su nominación al Oscar en la categoría como ‘Mejor Actriz’, sin embargo, terminó cometiendo el descaro de compararse con la oaxaqueña, pues asegura que tienen muchas cosas en común.

"Quiero felicitar a Yalitza Aparicio, la mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños", escribió en su cuenta de Facebook.

Las reacciones en su muro no se hicieron esperar y muchos de los comentarios fueron para aclararle a la joven que ella se hizo famosa por una fiesta, mientras que Yalitza Aparicio se convirtió una estrella internacional gracias a su trabajo en la cinta biográfica del director Alfonso Cuarón.

Cabe destacar que luego de la celebración de los XV años de Rubí, la joven ha intentado hacer una carrera en la música cantando banda y reggaetón en vano, pues no ha conseguido la aceptación del mundo del espectáculo.

