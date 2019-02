Oscar 2019: Queen regresa a los escenarios junto a Adam Lambert

Queen con sus integrantes originales a excepción de obviamente Fredie Mercury, y en la voz estuvo el cantante Adam Lambert con quien ya habían trabajado anteriormente en una gira internacional.

Te puede interesar: Celia Lora muestra las chichis luciendo su cuerpo semidesnudo (FOTO)

La importancia de la cinta Bohemian Rhapsody es la que puso nuevamente a Queen en los escenarios y ellos estuvieron rockeando con los temas Bohemian Rhapsody y We are the Champeons.