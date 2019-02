Oscar 2019: Nominados de Roma que no conocías

Yalitza Aparicio se convirtió en el centro de atención de Roma, arrasando con un sinfín de comentarios; pero ¿sabías que no es la única nominada? Te compartimos la lista de sus nombres y la categoría en la que se encuentran rumbo al Oscar 2019.

Roma sin duda fue una de las mejores películas, no solo en México sino en el extranjero; pues la inteligencia de estrenar y proyectarla en una plataforma digital, tal es el caso de Netflix, previo a hacerlo en un cine, trajo consigo grandes ganancias, riqueza cultural y conocimiento general.

La película basada en la historia - vida, de Alfonso Cuarón se desarrolla en la colonia Roma, CDMX y ha conquistado no solo el corazón de millones de espectadores; sino también la nominación a 10 Oscar en la próxima entrega de Premios que se dará a conocer mañana en punto de las 17 horas.

Marina de Tavira, actriz de reparto

Una actriz mexicana con importantes trabajos en películas y series realizadas en nuestro país, tales como Cinco días sin Nora (2008), Los Minondo (2010), Capadocia(2010) y Espacio interior (2012).

Eugenio Caballero, diseño de producción

Originario de la Ciudad de México, Eugenio Caballero es un director de arte mexicano que ya ganó un Oscar, entre otros premios, por El laberinto del fauno(2006).

Bárbara Enriquez, diseño de producción

Por su parte, Bárbara Enríquez participó en Crónicas (2004), Prometeo deportado(2009), Los insólitos peces gato (2013), Sin muertos no hay carnaval (2016).

Sergio Díaz, edición de sonido

La supervisión y edición de video de Roma estuvo a cargo de Sergio Díaz, quien tiene una carrera de 19 años y más de 60 películas, entre las que destacan sus colaboraciones con Alejandro González Iñarritu (21 gramos), Guillermo del Toro (El laberinto del fauno) y Gael García Bernal (Déficit).

“Quería transmitirles el amor que sentía yo por hacer cada escena de la película. Envolver a la gente y ponerla en el contexto de lo que estaba sucediendo en cada secuencia. De lo que estaba sucediendo en esa época. Por qué en cada secuencia, sin importar a donde iba la cámara, siempre hay sonido”, explicó Sergio Díaz, nominado al Oscar.

Skip Lievsay, edición de sonido y mezcla de sonido

Mezclador, editor de sonido y diseñador de sonido, Skip Lievsay es originario de Nueva York y ha trabajado con directores como los hermanos Coen, Martin Scorsese, Jonathan Demme y Robert Altman.

Craig Henighan, mezcla de sonido

Henighan ha participado con su trabajo en sonido en varios éxitos comerciales: Una noche en el museo (2006), Deadpool (2016) y Logan (2017), además de la célebre serie de televisión Stranger Things (2016).

José Antonio García, mezcla de sonido

En 1989, José Antonio García era de los pocos mexicanos que se aventuraron a entrar a la industria cinematográfica de Estados Unidos. Un par de años después conoció a Alfonso Cuaron, con quien colaboró en La princesita (1995), así como Y tu mamá también (2001). Además trabajo en Babel (2006), The Kids Are Allright (2010), The Avengers (2012), entre muchas otras.

Con información de: Noticieros Televisa.