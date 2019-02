Oscar 2019: Nominados a mejor director

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reúne a seis mil profesionales del cine de distintas categorías. Entre ellos hay varios directores, quienes votan, en más de una ronda, por aquellos que consideran que han sido los mejores representantes de su rubro año con año. La lista se empequeñece hasta llegar a los cinco nomares que competirán por el Oscar 2019 a mejor director. El ganador de la estatuilla es elegido tras dos vueltas de votaciones más, a las que también pueden acceder profesionales de otras categorías.

Pawel Pawlikowski

Pawel Pawlikowski Mejor Director Oscar 2019



A favor: Pawlikowski ya fue coronado Mejor director en el Festival de Cannes por Guerra fría, además de que la tradición del Oscar le sonríe: es en esta categoría en donde se suele premiar a la mayoría de las películas extranjeras que adquieren gran notoriedad, aunque no tengan la fuerza suficiente como para ser nominadas en la carrera de Mejor película. Diversos directores extranjeros –Federico Fellini, Ingmar Bergman–, han sido bastante reconocidos en esta categoría.

En contra: Todas las cosas que tiene a favor también las tiene en contra, puesto que no es el único director extranjero nominado. Ahí está, después de todo, Alfonso Cuarón, quien ha llevado una clara delantera en esta categoría en la temporada de premios. Es muy posible que Pawel se vaya con las manos vacías.

Dirección: Pawel Pawlikowski

Reparto: Joanna Kulig, Agata Kulesza, Tomasz Kot

Título en V.O: Zimna wojna

Nacionalidad: Polonia Año: 2018 Fecha de estreno: 05-10-2018 Género: Drama Color o en B/N: Color Guión: Pawel Pawlikowski Fotografía: Lukasz Zal

Sinopsis: Con la Guerra Fría como telón de fondo, 'Cold War' nos presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos.

Adam McKay

Adam McKay Mejor Director Oscar 2019

A favor: Apenas han pasado tres años desde que fue nominado por La gran apuesta, lo que le otorga una mayor legitimidad a ojos de los votantes, por no mencionar su inclusión en las nominaciones tanto del Critics’ Choice Award como del Directors Guild of America. Además, no olvidemos que la postura política de la Academia es en su mayor parte liberal, así que, dado el momento histórico que se vive, cualquier crítica dirigida al sector republicano es bien recibida.

En contra: La propia película. Vice no es ni mucho menos mala, pero queda eclipsada por completo bajo la maestría de Roma o la frescura de Green Book. En sí se ha elogiado mucho más el trabajo actoral de su protagonista, Christian Bale, que la totalidad de la cinta en la que aparece, lo que nunca es una buena señal.

Dirección: Adam McKay

Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman, Stefania Owen, Jillian Armenante

Título en V.O: Vice

Nacionalidad: Estados Unidos Año: 2018 Fecha de estreno: 11-01-2018 Género: Comedia Dramática Color o en B/N: Color Guión: Adam McKay Música: Nicholas Britell Fotografía: Greig Fraser

Sinopsis: Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día.

Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Mejor Director Oscar 2019

A favor: Su naturaleza. En una maquinaria donde los títulos cinematográficos parecen producirse en serie, el llamado cine de autor es poco usua y, por tanto, un ente cotizado. Además, con La favorita Lanthimos ha probado que también se siente cómodo con material que no es propio y con un estilo más ligero, adherido a su particular visión pero con un tono ligeramente más convencional.

En contra: Lanthimos es aún demasiado joven y desconocido para los miembros de la Academia, y quizá también vanguardista en exceso. Anteriormente se ha nominado a autores europeos, cierto, pero mayormente como un reconocimiento simbólico a sus trayectorias. Tal es el caso de Michael Haneke o Krzysztof Kieslowski, que se tuvieron que conformar con ver su nombre en la terna. En resumen, el caso europeo es diferente al mexicano y se antoja complicado que el griego se suba al podio. Sería una sorpresa, que las hay. Recordemos, por ejemplo, el caso Michel Hazanavicius (El artista).

Dirección: Yorgos Lanthimos

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss

Título en V.O: The Favourite

Nacionalidad: Reino Unido Año: 2018 Fecha de estreno: 18-01-2019 Género: Comedia Dramática Color o en B/N: Color Guión: Deborah Davis, Tony McNamara Fotografía: Robbie Ryan

Sinopsis: Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con los franceses. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta aparece, Abigail (Emma Stone), su encanto seduce a Sarah. Sarah ayuda a Abigail y ésta ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la Reina. Desarrollarán una amistad que Abigail aprovechará para saciar sus ambiciones.

Spike Lee

Spike Lee Mejor Director Oscar 2019

A favor: Es el director más experimentado y prolífico de la terna, y si bien su nombre no ha ingresado anteriormente en la categoría de Mejor Director, sí que ha aparecido como nominado a Mejor Guión Original (por Haz lo correcto, en 1989) y por Mejor Documental (4 Little Girls, de 1997). El Oscar no únicamente celebraría su loable labor en El infiltrado del KkKlan, sino que fungiría como reconocimiento de toda una carrera y, de manera paralela, del esfuerzo que ha hecho en todos estos años para que las minorías afroamericanas adquieran visibilidad en la industria cinematográfica estadounidense. A veces, el cine no es sólo cine.

En contra: Los mismos puntos que tiene a favor. En más de una ocasión, Spike Lee ha sido acusado de utilizar al cine solamente como medio ideológico o panfletario y eso le ha acarreado muchos enemigos. El bache artístico de los últimos diez años también puede pesar a la hora de los votos. Sin importar la razón, ha sido derrotado en todas las premiaciones importantes camino al Oscar.



Dirección: Spike Lee

Reparto: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Corey Hawkins, Robert John Burke

Título en V.O: BlacKkKlansman

Nacionalidad: Estados Unidos Año: 2018 Fecha de estreno: 31-10-2018 Género: Comedia dramática Color o en B/N: Color Guión: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz, Charlie Wachtel Fotografía: Chayse Irvin Música: Terence Blanchard

Sinopsis: A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer detective negro del departamento de policía de Colorado Springs, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Mejor Director Oscar 2019

A favor: Con cada día que pasa Roma no hace sino superarse a sí misma, lo que forzosamente ha aumentado el prestigio de su creador. Ha ganado todo en su camino al Oscar. Se llevó el Globo de Oro y, por segunda ocasión, el Critics’ Choice Award (logro que sólo Spielberg y Scorsese han conseguido). Ganó también el DGA y el BAFTA, siendo el primero un gran indicador del premio de la Academia (88% coinciden). Puede ser que el destino de Roma sea un tanto impredecible, no así el de Cuarón. Su último canto de amor al cine no pasará por desapercibido. Si lo rebasan, será por la derecha.

En contra: Son otras eras, cierto, ¿pero no será demasiado para algunos de los votantes el que, de los últimos cinco Oscar en esta categoría, cuatro hayan sido ganados por mexicanos? González Iñárritu repitió, y además de manera consecutiva, cierto, ¿pero precisamente este factor no podría jugar en contra a su amigo Cuarón, quien de todas maneras ya se llevó una estatuilla en 2013? Corrección política, contexto social, prejuicios e ideología son elementos que también influyen en quienes tienen la opción de elegir. Ya veremos.



Dirección: Alfonso Cuarón

Reparto: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Daniela Demesa, Nancy García García

Título en V.O: Roma

Nacionalidad: México Año: 2018 Fecha de estreno: 05-12-2018 Género: Drama Color o en B/N: B/N Guión: Alfonso Cuarón Fotografía: Alfonso Cuarón, Galo Olivares

Sinopsis: Cleo (Yalitza Aparicio) es una joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970.