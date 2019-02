Oscar 2019: Melissa McCarthy la competencia directa de Yalitza Aparicio

¡Así es! la posible competencia directa de la mexicana Yalitza Aparicio, podría ser la actriz Melissa McCarthy.

McCarthy competirá en la categoría de Mejor actriz con Lady Gaga, Yalitza Aparicio, Glenn Close y Glenn Close. Fue nominada al Oscar gracias a su brillante rol en "Can You Ever Forgive Me?"

¿La actuación de Melissa McCarthy?

La frase "El engaño es un arte y hay mucho arte que es engaño" podría resumir la vida de Lee Israel, biógrafa frustrada y delincuente, cuya vida fue relatada en la película "Can You Ever Forgive Me?", a través de la sublime interpretación de la actriz Melissa McCarthy. Este personaje le ha valido a la intérprete para ser nominada a un premio Oscar.

Melissa McCarthy la competencia directa de Yalitza Aparicio

¿Quién es Melissa McCarthy?

Es una actriz, comediante, escritora, diseñadora de moda y productora estadounidense, comenzó a aparecer en televisión y cine a finales de la década de 1990, y ganó reconocimiento nacional por su papel como Sookie St. James en la serie de televisión Gilmore Girls.

McCarthy logró reconocimiento generalizado y aclamación de la crítica por su actuación en la comedia Bridesmaids (2011); por su trabajo en la película, recibió una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto, una nominación al BAFTA, y una nominación a los Premios del Sindicato de Actores como mejor actriz de reparto.

Oscar 2019: Melissa McCarthy la competencia directa de Yalitza Aparicio