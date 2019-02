Oscar 2019: Marina de Tavira recibe flores de parte de Emma Stone (FOTO)

Estamos a solo un par de horas de los tan esperados premios Oscar, donde esta ocasión México tendrá una gran presencia gracias a “Roma” pues tanto la cinta como sus protagonistas y director compiten por un premio.

En una competencia es normal que los contendientes no tengan una buena relación, lo que no es el caso de la bella actriz estadounidense Emma Stone, quien está nominada como “Mejor actriz de reparto” y le hizo un increíble gesto a su competencia directa Marina de Tavira.

¿Qué hizo Emma Stone?

La actriz de la cinta “The favourite” demostró su gran amabilidad y carisma que tiene al hacer un gran gesto hacia su oponente Marina de Tavira, pues la estrella de Roma también está nominada al galardón de “Mejor actriz de reparto” y se acaba de demostrar que no existe rivalidad entre las actrices, pues Emma Stone le mostró su apoyo a la mexicana con un tierno gesto.

Emma Stone

"¡Marina, felicidades! Es un gran honor estar nominada junto a ti. Ten una increíble noche"

Este fue el mensaje que Emma Stone le dedicó a Marina de Tavira acompañado de un lindo ramo de rosas como muestra de su apoyo en la competencia por premio a “Mejor actriz de reparto” de la academia.

Por su parte al recibir el regalo Marina de Tavira compartió la noticia con todos sus fans a través de su cuenta de instagram, donde se mostró muy agradecida por el gesto de la actriz, y le dedicó la siguiente respuesta: "El honor es todo mío. Qué manera tan increíble de empezar el día".



Cabe mencionar que las actrices tienen mucha competencia, pues estas estrellas también compiten por el codiciado premio:



Regina King (If Beale Street Could Talk)

Rachel Weis (The Favourite)

Amy Adams (Vice).

Nominadas a "Mejor actriz de reparto"



Cabe mencionar que en caso de ganar, Marina de Tavira se convertiría en la cuarta mexicana en estar nominada al Oscar en la categoría de mejor coactuación femenina.