Oscar 2019: Lo mejor y lo peor de las nominaciones

Como no todo es miel sobre hojuelas, te contamos los mejores y peores momentos de las nominaciones rumbo al Oscar 2019.

Algo que generó controversia, fueron las películas, actores, actrices, directores, guiones que se pusieron en la lista de nominados, de acuerdo a su categoría respectivamente. Pues para algunos expertos debieron ser otras celebridades, películas, las nominadas y bueno; la cuestión es que no fue así, probablemente no se pusieron de acuerdo.

De acuerdo a lo que mencionó el portal de Filo News, Axel Kuschevatzky, cineasta, productor y periodista argentino conversó con dicho portal y se la jugó con su opinión: ¿qué películas tendrían que haber estado nominadas? ¿merecía "El Ángel" estar en la premiación? ¿cuáles deben ganar? Y bueno, las respuestas destaparon fuertes revelaciones.

La disputa comenzó con Roma y La Favorita; películas que tienen 10 nominaciones mientras Black Panther solo tiene 7, y bueno, ni qué decir de El Ángel... ¿esto debe ser justo? Tal vez se traten de un par de cuestiones olvidadas, ya que no se sabe si hubo preferencia o ética al momento de decidir.

"En esto siempre entra a jugar una cosa un poco subjetiva: qué películas me gustan más y menos, qué cineastas sigo y a cuáles no" [...] "Me hubiese gustado que Clint Eastwood ('The Mule') estuviera nominado de alguna forma pero evidentemente no ocurrió. También me hubiera encantado que 'Three Identical Strangers' estuviese nominado como documental. Además, de que el cortometraje que mandó Bélgica quedara nominado", agregó firmemente.