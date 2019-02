Oscar 2019: La nominada favorita para recibir la estatuilla de oro a Mejor Actriz

El talento femenino está por grandes alturas, 5 mujeres son las favoritas para recibir el Oscar 2019 en la categoría a Mejor Actriz.

Mujeres de origen estadounidense e incluso una mexicana, son quienes se encuentran en disputa por obtener la estatuilla de oro en el Oscar 2019; nos referimos a Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga, Yalitza Aparicio y Melissa McCarthy quienes son son las actuales candidatas.

La favorita es Glenn Close, actriz que participó en The Wife y debido a su gran actuación le ha deparado su séptima nominación rumbo al Oscar 2019; asimismo suma la cuarta en dicha categoría.

Glenn Close - Nominada Mejor Actriz

Le sigue Yalitza Aparicio, quien destacó en la película Roma; pues a pesar de no contar con una amplia trayectoria artística ni con la carrera de actuación; la oaxaqueña puso en alto el orgullo y las raíces mexicanas de forma nata, realizando un papel espectacular.

Yalitza Aparicio - Nominada Mejor Actriz

Aunque suene difícil de creer, la cantante Lady Gaga realizó una actuación que dejó boquiabiertos a sus fans, pues esta es su primera nominación a mejor actriz y vaya que está destacando en los primeros lugares.

Lady Gaga - Nominada Mejor Actriz

Olivia Colman también está en busca de la estatuilla dorada, pues su desempeño en 'La Favorita' la ha llevado a conseguir el premio Oscar 2019.

Olivia Colman - Nominada Mejor Actriz

Y para finalizar, Melissa McCarthy se encuentra nominada por la película "Can You Ever Forgive me?", en donde participó y se llevó dos nominaciones, aunque esta fue la única al menos en la categoría de Mejor Actriz.

Melissa McCarthy - Nominada Mejor Actriz