Oscar 2019: Estrellas de la WWE parodian las películas nominadas al Oscar (FOTOS)

Los tan esperados premios Oscar al fin llegaron, pues estamos a pocas un solo día del gran evento, donde lo mejor de lo mejor del cine competirá por coronarse como ganadores de las codiciadas estatuillas, siendo uno de los candidatos preferidos por los mexicanos, la producción de Alfonso Cuarón “Roma”, al igual que su protagonista Yalitza Aparicio, quien está nominada a “Mejor actriz”.

Ahora todo el mundo está hablando de los Oscar, y las estrellas de la WWE no pudieron resistirse a formar parte de la tendencia.

¿Qué hicieron los luchadores de la WWE?

Luchadores de la WWE

La cadena de lucha libre estadounidense WWE se ha posicionado como una de las más famosas del mundo, por lo que nada que suceda tanto en el ring como fuera de él pasa desapercibido, y en esta ocasión las estrellas decidieron hacer una cómica parodia de las portadas de las producciones nominada a un Oscar.

La primera porta que pudo verse fue la del famoso luchador John Cena, quien fue el protagonista de “John Cena: Into the Cena-verse” la cual es la parodia de “Spider-Man: Into The Spider-verse” que incluso añadió una breve sinopsis de la historia:

“Después que un líder heroico (John Cena) desaparece de la nada, un nuevo guerrero debe ascender para tomar su túnica. Pero cuando una red de realidad es destrozada, el nuevo protector de la ciudad descubre que no está solo en su cruzada por restablecer el trajín, la lealtad y el respeto al Cena-Verse.”

Así mismo otros luchadores como Becky Linch inmortalizó la cinta el último éxito de Marvel: Captain Marvel:

Por su parte Roman Reigns se llevó la portada de una de las cintas más importantes del cine mexicano actual: “Roma”. Que incluyó la siguiente sinopsis: “Al narrar la vida de un atleta campeón (Roman Reigns), esta historia autobiográfica de hermandad, determinación y creencia, está siendo aclamada como un verdadero ‘Superman Punch to the soul’ por los críticos.”

Matt Hardy le dio vida a la portada de “Can you ever forgive me" Utilizando el título “Can you ever delete me?”

Así mismo Bohemian Rhapsody se convirtió en “Brohemian Rhapsody” de la mano de Matt Riddle.

Mientras que Elias le dio vida a “A superstar is born” la parodia de “A star is Born”