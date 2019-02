Oscar 2019: Estos son los superhéroes que han ganado un Oscar

Los premios Oscar son uno de los eventos más aclamados por el mundo, pues se encargan de premiar a lo mejor de lo mejor del cine, por lo que todas las películas que se producen están en una constante competencia por salir victoriosos en estos premios, siendo México uno de los países más involucrados este año tras el éxito de Roma.

Aunque no es la única, pues el cine de superhéroes ha recuperado poder en los premios y Black Panther es una de las cintas que competirá por las estatuillas este año, y de ganar, se incorporará a la lista de héroes que han ganado este premio.

¿Qué películas de superhéroes han ganado un premio Oscar?

Este año, Black Panther se encuentra representado al cine de los superhéroes en los Oscar, pues obtuvo la impresionante cantidad de 7 nominaciones a los siguiente premios: "Mejor película" "Mejor Canción original", "Mejor Diseño de producción", "Mejor Guion original", "Mejor Edición de sonido", "Mejor Mezcla de Sonido", "Mejor Diseño de Vestuario". Por lo que se perfila para salir victoriosa, aunque no sería la primera que gana este premio, y ahora te traemos la lista de los héroes que se han llevado este codiciado galardón.

Superman: Christopher Reeve

La cinta del superhéroe de 1978, con el mítico actor Christopher Reeve como Superman, siegue siendo considerada la mejor adaptación del hombre de acero, por lo que además de esto, la película quedó en los libros de historia al llevarse el premio a “Mejores efectos especiales” en el año 1978, donde además fue nominada a: “Mejor banda sonora”, “Mejor Sonido” y “Mejor montaje”.

Jack Nicholson (Joker) Michael Keaton (Batman)

La cinta del año 1989 dirigida por el aclamado cineasta Tim Burton, nos trajo unas de las mejores versiones tanto del héroe como de los villanos, pues Michael Keaton sigue siendo considerado como uno de los mejores Batman's, al igual que el Joker del actor Jack Nicholson, el cual sigue siendo considerado como inspiración para futuras encarnaciones del personaje. Esta película se llevó el Oscar a “Mejor dirección artística” en el año 1990.

Los increíbles

Aunque no forma parte del universo de Marvel o DC Comics, los increíbles siguen siendo superhéroes, y se llevaron el Oscar a “Mejor película de animación” y “Mejor edición de sonido” en el año 2005.

Tobey Maguire: Spider-Man

La segunda entrega de la trilogía de Sam Raimi, considerada por muchos como la mejor versión de Spider-Man (Interpretado por Toby Maguire), se hizo acreedora al premio a “Mejores efectos especiales”

The Dark Knight

Probablemente el galardón más conocido de todos, pues tras años de ausencia, Christopher Nolan trajo al caballero de la noche de vuelta a la gran pantalla de la mano de Christian Bale como Bruce Wayne/Batman, quien, para sorpresa de todos no fue el ganador, sino su antagonista y eterno némesis “The Joker” interpretado por el fallecido actor Heath Ledger, quien nos dio la que aún sigue siendo la mejor versión del príncipe payaso del crimen, y le hizo acreedor al Oscar a “Mejor actor de reparto”, así mismo la cinta se llevó el premio a “Mejor edición de sonido”. Ambos en el año 2009.

La cinta de superhéroes, o en este caso súper villanos) más reciente en ganar un Oscar fue “Suicide Squad” (Escuadrón Suicida) que se llevó el premio a "Mejor maquillaje". en el año 2017

Otra de las cintas de superhéroes fuera de Marvel y DC ganadora de los premios fue “Birdman (Or the unexpected virtue of ignorance” la cual se llevó la increíble cantidad de 9 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 4, incluyendo “Mejor película”.

Este año, las cintas de superhéroes que competirán por un premio son (como se mencionó al principio “Black Panther”. De la misma manera “Avengers: Infinity War” competirá por el galardón a “Mejores efectos visuales” y “Spider-Man: into the Spider-verse” se verá las caras con “Los increíbles 2” por el premio a “Mejor película animada”.

