Oscar 2019: Estas son todas las presentaciones musicales que tendrán los Oscar

Los premios Oscar ya están a unas pocas horas de iniciar, y nos espera un gran espectáculos en el que se darán cita algunas de las más grandes estrellas del cine, así como de la televisión y la música, como es el caso de la cantante Lady Gaga, quien compite por el Oscar a “Mejor actriz”.

Bradley Cooper, Lady Gaga

Aunque ella no es la única pues muchos músicos llegarán al evento a interpretar temas que se utilizaron en la banda sonora de la cinta.

¿Quiénes se presentarán en los Oscar?

Brian May, Adam Lambert

Una de las bandas más esperadas en los premios es sin duda alguna Queen, la banda a la que perteneció el fallecido Freddie Mercury y de quien se tomó inspiración para Bohemian Rhapsody, la biopic nominada al Oscar y en la cual su protagonista Rami Malek también compite por el premio a “Mejor actor”.

Durante la ceremonia el resto de la banda junto al famoso cantante Adam Lambert cautivaran a los asistentes con la interpretación del tema principal de la cinta “Bohemian Rhapsody”.

Kendrick Lamar

El famoso rapero también engalanará la ceremonia interpretando su tema “All the stars” la banda sonora de “Black Panther” Nominada a “Mejor película” y a otros 6 premios.

Lady Gaga

La famosa cantante nominada al Oscar a “Mejor actriz” también deleitará a los asistentes con el tema “Shallow” el cual es la banda sonora de la cinta “A star is born” que también está nominada a “Mejor película” la cual protagoniza junto al actor Bradley Cooper, quien a su vez compite por el galardón a “Mejor actor”.

Además de estos grandes temas, estos son otros artistas que interpretaran canciones en los premios Oscar:

Jennifer Hudson – I’ll fight (RGB)

Emily blunt – The place where lost things go (Mary Poppins)

Willie Watson – When a cowboy trades his spurs for wings (The ballad of buster scruggs)