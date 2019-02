Oscar 2019: ¿El triunfo de “Roma” en el Oscar significaría la defunción del cine?

No hay vuelta atrás los académicos, consciente o inconscientemente, están condenados a una decisión histórica, pues aunque insistan en mantenerse al margen; si convierten a “Roma”, de Alfonso Cuarón, en la mejor película del año, firmarán el certificado de defunción del cine tal y como lo hemos conocido hasta ahora.

La plataforma de streaming Netflix, de él hablamos, habrá conseguido lo que lleva persiguiendo desde años atrás, por ello Ted Sarandos, el jefe de contenidos de la compañía, replicaba tajante:

"Es mentira que las tecnologías resten. La tele no acabó con la radio y los videojuegos no han hundido ni al cine ni a la propia tele. Hay que tener en cuenta que lo que hacemos es dar al usuario la posibilidad de ver películas que, de otro modo, no vería nunca.”

Hasta el momento, la compañía de televisión “online” ha dispuesto de dos recursos básicos para hacerse oír: que sus películas fueran seleccionadas en un festival o que sus películas fueran premiadas. Y como paso previo tanto a un apartado como al otro se ha visto obligado a estrenar en cines.

Hasta el momento para que una película adquiriera la sensación y el tacto de fenómeno requiere y ha requerido un cine, con todo lo que eso conlleva: exclusividad, cuidado en la proyección y atención mediática, por ello “Roma” ha conseguido el peso que tiene por lo que es y no sería ni la favorita a los Oscar ni el punto límite de los nuevos tiempos si no hubiera ganado el León de Oro en Venecia y si no se hubiera montado la que se montó con su estreno en los cines.