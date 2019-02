Oscar 2019: Cuándo, dónde y a qué hora ver la entrega de premios

Una de las fechas más esperadas es la de la entrega de premios Oscar, ¿no sabes en dónde ver la ceremonia? Te compartimos los detalles para que no te pierdas la tranmisión.

Como bien se sabe, febrero es el mes no solo del amor y la amistad, sino también de la entrega de premios más esperada del año; se trata de los Oscar 2019, mismos que en éste año presentan la edición número 91.

¿Cuándo será la entrega de premios Oscar 2019?

La fecha programada para la ceremonia y entrega de premios será el 24 de febrero del 2019.

¿En dónde será la entrega de premios Oscar 2019?

La sede oficial será Perú, país ubicado en América del Sur.

¿En dónde se prodrá ver la transmisión y todos los detalles de la entrega de premios Oscar 2019?

Como la sede es Perú, oficialmente podrá verse a través del canal 2 en dicho país. Sin embargo, en la señal de tu televisión de paga podrás disfrutar de la entrega de premios a través de el canal TNT, mismo que como en todos los años tendrá su versión original en inglés y con doblaje al español. Estados Unidos por ejemplo podrá mirar los detalles mediante la cadena ABC que transmitirá todo el momento de la presentación, en vivo.

¿Cómo ver la entrega de premios Oscar 2019 vía On-Line?

A través de Twitter, la cuenta oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @TheAcademy transmitirá vía streaming el en vivo desde la alfombra roja, en punto de las 6:30.

¿A qué hora será la entrega de premios Oscar 2019? (Horarios en Latinoamérica)

La alfombra roja dará inicio en punto de las 5 de la tarde, hora centro de México; dos horas más tarde dará inicio la entrega de premios.

México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.