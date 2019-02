Oscar 2019: Conoce a los mexicanos que han ganado un Oscar

Con la nominación a “Mejor actriz” de la estrella de Roma Yalitza Aparicio, México se ha abierto paso en Hollywood, pues la actriz puso en alto el nombre de su país y de su cultura, lo que ya se considera un hecho histórico pues es la primera vez que una mexicana de origen indígena consigue la nominación al aclamado premio en su debut en el cine, y ya se considera como la favorita para llevarse el premio.

Aunque a pesar de que es un suceso fuera de serie, ella no es la primera mexicana que ha relucido en los Oscar, y ahora te traemos una lista de otros mexicanos que han ganado el tan codiciado premio.

¿Quiénes son los mexicanos ganadores del Oscar?

Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñarritu

En esta lista iniciaremos con el famoso director de la película del momento: “Roma” quien ha sido nominado a los premios por sus cintas “Y tu mamá también” y “Children of men” Se coronó como el ganador del Oscar en el año en la categoría de “Mejor director” y “Mejor Montaje” por su filme “Gravity”.

Alfonso Cuarón

Cabe destacar que el famoso director mexicano competirá con "Roma" en los próximos premios en las categorías de: “Mejor película”, “Mejor director”, “Mejor guion” “Mejor película extranjera” y “Mejor fotografía”.

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro

Otro de los cineastas mexicanos más reconocidos de toda la historia, fue nominado en el año 2007 en las categorías de “Mejor guion original” y “Mejor película extranjera” por su cinta “El laberinto del fauno".

El laberinto del fauno

El año pasado se corono como el ganador al Oscar en las categorías de: “Mejor película” y “Mejor director” por “The Shape of water” en la cual también fue nominado a “Mejor guion original”.

Alejandro González Iñarritu

Alejandro González Iñarritu

Es uno de los cineastas mexicanos más premiados de la lista, pues su camino en los Oscar inicio en el año 2001, cuando fue nominado a “Mejor película extranjera” por “Amores perros”. Después, en el año 2006 fue nominado a “Mejor película” y “Mejor director” por “Babel”. Asi mismo en el año 2010 fue nuevamente nominado a “Mejor película extranjera” por “Biutiful”.

El año 2015 fue uno de sus mejores años, pues gracias a su cinta “Birdman (Or the unexpected virtue of ignorance)" Fue nominado a “Mejor película” “Mejor director” y “Mejor guion original” llevándose los 3 galardones.

Alejandro González Iñarritu, Leonardo DiCaprio

En el año 2016 nuevamente volvió a brillar al ser nominado a “Mejor Película” y “Mejor director” por “The revenant” en la cual se llevó el premio a “Mejor director” pero lo que destaco de esta cinta fue que marco la historia al otorgarle a su protagonista Leonardo DiCaprio su primer premio Oscar, pues su excelente actuación le hizo ganar el codiciado galardón a “Mejor actor”.

Emmanuel “Chivo” Lubezki

Este cineasta mexicano se llevó el Oscar a por Gravity en el 2014, en 2015 por “Birdman” y en el 2016 por “The revenant” Los 3 premios fueron a “Mejor Fotografía”.

Emmanuel Lubezki

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong'o

Esta famosa actriz nacida en México se llevó el galardón a “Mejor actriz de reparto” por su participación en “12 years a slave” en el año 2013.

Eugenio Caballero

Ganador del Oscar a “Mejor Diseño de Producción” por “El laberinto del fauno” en el año 2006.

Eugenio Caballero

Beatrice De Alba, ganadora del Oscar a “Mejor Maquillaje” por “Frida” en el año 2002.

Anthony Quinn, ganador de dos premios Oscar a “Mejor Actor de Reparto”, por “Viva Zapata!” en 1952 y por “Lust for Life” en 1956.

Emile Kuri, ganador de dos premios Oscar a “Mejor Diseño de Producción”, por “The Heiress” 1949 y por “Twenty Thousand Leagues Under the Sea” en 1954.

Guillermo Navarro, ganador del Oscar a “Mejor Fotografía” por “El laberinto del fauno” en 2006.

Manuel Arango, ganador del Oscar a “Mejor Cortometraje Documental” y a “Mejor Cortometraje” por “Centinelas del silencio" en 1971.

Gonzalo Gavira formó parte del equipo ganador del Oscar a “Mejor Sonido” por “El exorcista” en 1974, sin embargo no está incluido en la lista ya que la estatuilla fue otorgada a los ingenieros de sonido de la película, Robert Knudson y Chris Newman.