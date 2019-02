Oscar 2019: Conoce a Mariana Gorbea, la mexicana detrás de la animación de Black Panther

Los premios Oscar son sin duda el evento cinematográfico más esperado del año, y en esta edición el talento mexicano estará muy presente ya que Yalitza Aparicio junto a Alfonso Cuarón competirán en varias categorías con Roma.

Aunque ellos no son los únicos mexicanos nominados al Oscar, y aquí te presentamos a una famosa mexicana que le dio una nominación a Black Panther.

¿Quién es la mexicana?

Mariana Gorbea Paniahua

Se trata nada más y nada menos que Mariana Gorbea, una exitosa diseñadora gráfica experta en efectos especiales, pues la experiencia adquirida en la universidad iberoamericana y el estudio Scanline VFX le permitió formar parte del selecto grupo de animadores que crearon los impresionantes efectos de la 7 veces nominada “Black Panther”.

Te puede interesar: Eiza González sube foto con las piernas abiertas a Instagram (FOTO)

Black Panther

La famosa diseñadora fue la encargada de la animación en 3D de “The warrior falls” la impactante locación donde T’Challa y Erik Killmonger lucharon por el trono de Wakanda.

Mariana Gorbea Paniahua es originaria de la ciudad de México, fue seleccionada por Marvel gracias al gran talento que posee, ya que el participar en la película la cual ha sido elegida como una de las mejores producciones del universo cinematográfico de Marvel.

Black Panther

Cabe destacar que Mariana Gorbea actualmente trabajaba para Scanline VFX en Canadá, donde también fue responsable de crear el software conocido como “Flowline”, el cual desarrolla simulaciones complejas como agua, fuego, humo, entre otras. Trabajan principalmente para largometrajes y series de televisión.

Así mismo no es la única mexicana encargada de animar una cinta nominada al Oscar, pues el guerrerense Cruz Antonio Contreras Mostache forma parte del equipo de animadores que le otorgaron la nominación a "Mejor película animada" a "Spider-Man: Into the Spider-verse".