Oscar 2019: Alfonso Cuarón expone el racismo mexicano en su camino al Oscar (FOTOS)

El cineasta Alfonso Cuarón ha levantado diversas polémicas con su película “Roma”, luego de ser multipremiada y haber obtenido 10 nominaciones al premio más valioso del mundo cinematográfico y de que resultara la actriz Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena en ser nominada a un premio de la academia “Mejor Actriz"; por ello comenta que:

"Roma" la obra maestra del cineasta Alfonso Cuarón.



“Yalitza es tan increíblemente inteligente y sensible que entiende el valor simbólico de ella ahora mismo. Y no sólo lo hace con dignidad, sino con la convicción de compartirlo. Creo que esta era una conversación que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Algunos siglos, de hecho”

La película "Roma" logró 10 nominaciones a los Oscar 2019.

Cuarón mencionó que estamos en un momento en que el país debe reconocerse a sí mismo como una nación racista, ya que la estructura social mexicanase construyó bajo esa base y por eso ha sido lo más interesante de la temporada del Oscar.

"Roma" esta inspirada en la infancia del cineasta y es un homenaje a su nana.

El director de la película “Roma” fue interrumpido en más de una ocasión por aplausos de los asistentes al simposium de “Película en lengua extranjera”, donde el mexicano compartió micrófono con los también cineastas Florian Henckel von Donnersmarck (Never look away) de Alemania, Hirokazu Koreeda (Shoplifters) de Japón, Paweł Pawlikowski (Cold war) de Polonia y Nadine Labaki (Cafarnaúm) de Líbano.

Yalitza Aparicio se volvió la estrella de "Roma" a nivel internacional.

Cabe destacar que el nominado a “Mejor Director” de cine por “Roma” ha abierto una discusión en México sobre el racismo o el trato que le damos a las trabajadoras domésticas y ha trascendido al extranjero debido que su filme ha sido usado como plataforma para que las organizaciones que representan a las trabajadoras domésticas puedan encontrar una legislación de una forma similar a la de Estados Unidos.