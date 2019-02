Oscar 2019: Te decimos dónde, a qué hora y cómo ver la gala

Oscar 2019: Te decimos dónde, a que hora y cómo ver la gala

La edición número 91 de la entrega del Oscar se lleva a cabo este 24 de febrero del 2019, esta noche se llenará de estrellas, como ya es costumbre será en el Dolby Theatre a las 17:00 horas horario centro de Los Ángeles California.

¿A qué hora lo podemos ver en México?

La entrega del Oscar 2019 iniciará en punto de las 7 de la tarde, hora centro de México, posicionándose como una de las noches más importantes para el cine mexicano, después de las múltiples nominaciones de Roma, filme de Alfonso Cuarón.

¿Dónde se transmitirá la gala en México?

Como cada año la gala será transmitida por la cadena TNT, quienes doblan el evento al español en directo, sin embargo, también lo ofrecen en su idioma original a través de TNT Series, pero también se podrá disfrutar en televisión abierta por Tv Azteca.

Ahora, si no tienen televisión, o les toca trabajar, o por alguna razón no pueden sintonizar la gala de la 91 entrega del Oscar, la plataforma AS hará un minuto a minuto en el que detallarán cada instante de lo que ocurre en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Cabe recalcar que este año, será la primera vez que los Premios no cuenten con un anfitrión, y por el contrario, serán múltiples personalidades las que protagonicen por momentos el espectáculo.

Los premios también contarán con las presentaciones de Queen & Adam Lambert, Lady Gaga y Bradley Cooper, entre otros.

Ahora sí, ya tienen todos los detalles y no te puedes perder la entrega 91 del Oscar, que seguramente será una noche para recordar.