Óscar 2018: ¿Cuáles son las películas que pueden ser nominadas para el Óscar en la 90va edición 2018?

Oscar 2018: ¿cuáles son las películas que pueden ser nominadas para el Oscar en la 90va edición 2018?

Cuando vamos a las salas de cine nunca se nos atraviesa por la mente si la película ganará o no algún premio, solo salimos emocionados o decepcionados de las películas que vemos pero, poco a poco hacemos nuestras propias conjeturas por lo que en ellas vemos y los sentimientos que mueven en nosotros.

Te presentamos las mejores películas preseleccionadas para el prestigiado galardón de la Academia para este 2018.

Call Me by Your Name:

Esta película puede ser nominada para la categoría "Mejor Película"

Es una historia que se desarrolla en Italia de 1983. Elio Perlman (Timothée Chamalet) un joven ítalo-estadounidense de 17 años pasa los días del verano en la villa familiar transcribiendo y tocando música clásica y ligando con su amiga Marzia (Esther Garrel).

Dunkerque:

Esta película puede tener una posible nominación para la categoría "Mejor Película"

Los soldados aliados a Bélgica, el Imperio Británico, Canadá y Francia se encuentran rodeados por el ejercito Alemán en una playa donde a sus espaldas está el mar y frente a ellos el enemigo donde libran una batalla sangrienta y feroz durante la Segunda Guerra Mundial.

El Proyecto Florida:

Esta película puede ser nominada para la categoría "Mejor Película"

La historia de una niña precoz de seis años de edad y sus varios grupos de amigos que en sus vacaciones de verano se enfrentan a dudas, posibilidades y un natural sentido de aventura mientras los adultos atraviesan momentos difíciles.

Lady Bird:

Esta película puede ser nominada para la categoría "Mejor Película"

Problemas con su madre, dificultades económicas familiares, y lidiar con sus emociones a flor de piel. Es lo que tendrá que superar Christine para poder comenzar una nueva etapa en la universidad.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri:

Esta película es otra posible nominada para la categoría "Mejor Película"

La hija de Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años, fue asesinada y en su desesperación se da cuenta que la policía del pueblo en el que vive, no está haciendo lo necesario para resolver el caso, así que decide hacerles la guerra.

The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono

Esta película puede ser nominada para la categoría "Mejor Película"

En junio de 1971, Katherine Graham, busca ser la primera editora mujer en el periódico The Washington Post y hace equipo con el director del mismo, para poder así pelear por la libertad de expresión tras una restricción de más de 4 décadas y 4 presidencias estadounidenses que encubre documentos del Pentágono y secretos sobre la guerra en Vietnam.

La forma del Agua:

Esta película puede ser nominada para la categoría "Mejor Película"

Una thriller fantástico situado en la Guerra Fría, en el cual una laboratorista se enamora de uno de un extraño hombre anfibio.

¿Cuál de todas estas películas crees que podría ganar un premio Óscar este 2018?.