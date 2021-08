Orlando Bloom se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que diera a conocer que hace más de 20 años sufrió un terrible accidente, el cual pudo haberle costado la vida. Cabe destacar que el percance ocurrió durante la época en la que él se involucraba en actividades de riesgo, ya que era un gran amante de los deportes extremos.

De acuerdo a información revelada por el actor en anteriores entrevistas, fue en 1998 cuando él y sus amigos decidieron escalar un edificio. Lamentablemente, el originario de Canterbury, Reino Unido pisó una tubería que no soportó su peso y terminó por romperse, lo cual provocó que terminara cayéndose del tercer piso.

El actor recordó su terrible accidente en Instagram y aprovechó para compartir una emotiva reflexión.

En la fotografía compartida en su cuenta de Instagram, podemos verlo usar un corsé ortopédico ya que la caída provocó que su columna vertebral recibiera un fuerte impacto, lo cual le hizo pensar durante varios días que quedaría paralítico y que usaría una silla de ruedas por el resto de su vida.

Para finalizar, Orlando Bloom añadió un emotivo mensaje de agradecimiento, el cual fue aplaudido por todos sus fieles seguidores: “Agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten ir más allá de mis límites y vivir mi vida en mi margen. A salvo ahora”.

Este accidente le hizo apreciar la vida

La primera vez que habló sobre el tema fue en entrevista para la revista GQ en 2005.

En entrevista para la revista GQ en 2005, el actor, quien recientemente presumió fotos de su viaje por Europa al lado de la cantante Katy Perry, declaró que hasta antes del accidente él no tenía un aprecio por la vida y la muerte, pues todavía no entendía que el ser humano no es invencible. Asimismo, reveló que llegó a pesar que no volvería a caminar de nuevo.

“Hasta que no estás cerca de perderlo, no te das cuenta. Solía andar en motos y conducir coches como si todo fuera una pista de carreras, era ridículo. No fue porque pensará que era genial, era solo porque me encantaba vivir al límite”, declaró en aquel entonces a GQ.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Katy Perry y Orlando Bloom?

La pareja consumó su amor con la llegada de la pequeña Daisy.

Katy Perry y Orlando Bloom llevan más de 4 años juntos. Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la pareja comenzó a andar en 2016 y luego de varios altibajos ambos vieron consumado su amor con la llegada de su hija Daisy Dove Bloom, a quien por primera vez dejaron ver su rostro en una playa en mayo pasado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales