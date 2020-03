Orlando Bloom presume a sus BEBÉS en una tierna foto ¡Cuánto amor!

La famosa cantante Katy Perry hace algunos días dio a conocer públicamente su embarazo, desbordando en las redes sociales una ola enorme de bellos comentarios por lucir su pancita en el estreno de su nuevo video musical "Never Worn White".

Ahora con la noticia ya confirmada, Katy Perry hizo su primer acto público en el que ha deslumbrado como siempre, pero ahora no fue ella la encargada de dar a conocer la noticia, sino que fue su prometido Orlando Bloom.

El actor Orlando Bloom para acompañar una tierna fotografía de la cantante en la que presume su pancita colocó una descripción que dice: "Mis bebés florecen", en donde aparece la bella cantante con un vestido entallado de colores con el que se le tora el embarazo.

Hay que destacar que esta ha sido una feliz noticia a la que se suma la de su próxima boda con su pareja y padre de su bebé, Orlando Bloom, que por ahora han decidido posponer su boda hasta que pase toda la crisis mundial por el coronavirus.

Los proyectos de Katy Perry

Katy Perry se encuentra estos días en Australia por motivos laborales, pero este mismo sábado, la intérprete ha acudido al estado de cricket de Melbourne para presentarse ante los medios de la final del 2020 ICC Women's T20 World que se celebrará este domingo.

Se ha resaltado también que Katy Perry se quedará unos días más en Australia para ofrecer un concierto benéfico en Pioneer Park Reserve de Bright en Victoria por los incendios que desolaron el país.

Cabe destacar Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida por su nombre artístico Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, jueza del programa de talentos American Idol, que saltó a la fama en 2008 con «I Kissed a Girl» y «Hot n Cold» de su álbum debut One of the Boys.