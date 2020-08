Orlando Bloom muy emocionado de tener “la niña de papá” con Katy Perry/Foto: Hello Magazine | 2019 FilmMagic

¡Orlando Bloom está tan emocionado de ser papá de una niña! El actor admitió ante Jimmy Fallon que está tan listo para conocer a su hija con Katy Perry y tener una 'niña de papá' en su vida.

La hija de Katy Perry, de 35 años, y de Orlando Bloom llegará en cualquier momento, y el actor de Carnival Row, de 43 años, está más que "emocionado" por tener una niña. "Estoy tan emocionado de estar... de tener una hijita de papá", le dijo a Jimmy Fallon en el episodio del 11 de agosto de The Tonight Show. “Espero que ella me ame tanto como yo la amo a ella. Esa cosa de papi y ese sentimiento de amor de tu vida, creo que está ahí".

Esta será la primera hija de Orlando. Aunque el actor tiene un hijo llamado Flynn de 9 años, con su ex Miranda Kerr, de 37. Orlando admitió que Flynn está feliz de tener una hermana pequeña en su vida muy pronto. “Tiene un par de hermanos más, pero esta es su primera hermana… Él también está emocionado, momentos tan emocionantes”, dijo Orlando.

Orlando Bloom ya quiere ser papá otra vez

Orlando no ha ocultado que está listo para volver a ser padre. "Tengo muchas ganas de esas noches muy tarde en las que me levantaré y beberé una botella", dijo a Good Morning America en julio de 2020. "Estoy deseando que lleguen porque me encantan esos momentos tranquilos en noche en la que el mundo se siente dormido y tú tienes un bebé dormido".

La pandemia de COVID-19 hizo que Orlando y Katy tuvieran que cancelar su boda, que se iba a celebrar este verano. Sin embargo es posible que los artistas lleguen al altar hasta el 2021/Foto: Publimetro

Katy y Orlando han disfrutado estas últimas semanas de su embarazo. La pareja fue a la playa de Santa Bárbara para divertirse bajo el sol antes de la llegada de su bebé. Katy también ha sido vista haciendo recados y comprando a los 9 meses de embarazo.

La cantante de "Smile" anunció que estaba esperando su primer hijo con Orlando en marzo de 2020 con su video musical "Never Worn White". En abril, Katy reveló que ella y Orlando iban a tener una niña al publicar una foto de Orlando cubierto de glaseado rosa. ¡Baby Bloom ya casi está aquí! ¿Crees que Katy y Orlando mostrarán una foto de su bebé cuando nazca?