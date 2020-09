Orlando Bloom crea SERIE sobre Jared Genser, abogado de derechos humanos

Orlando Bloom se une como productor ejecutivo a la serie sobre el abogado de derechos humanos, Jared Genser que Amazon ha comenzado a desarrollar, según informó el medio Variety.

La serie sin título está inspirada en Jared Genser y su firma legal, quienes trabajan para liberar a los presos de conciencia (presos de derechos humanos) en áreas de alto riesgo en las zonas de guerra más difíciles del mundo.

Según la descripción oficial del programa proporcionada por Amazon, el equipo central está compuesto por operativos especializados con años de experiencia en el campo.

No hay pautas. No hay dos extracciones iguales. Solo toma de decisiones precisa y estratégica. Muchas de estas extracciones, que salvan vidas, han sido ampliamente cubiertas por la prensa internacional, tanto que The New York Times consideró a Jared Genser como "El Extractor".

Orlando Bloom debuta como productor ejecutivo

Actualmente no hay ningún escritor adjunto al proyecto. Orlando Bloom y Bruce Richmond serán productores ejecutivos, y Jared Genser será coproductor ejecutivo. Amazon Studios producirá en asociación con Amazing Owl Productions y TrueNorth Media.

El proyecto es el primero que Orlando Bloom producirá en Amazon desde que firmó un contrato de televisión y cine con la plataforma de streaming en diciembre pasado.

Actualmente, Orlando Bloom protagoniza "Carnival Row" de Amazon junto a Cara Delevigne. La serie fue renovada por una segunda temporada en agosto pasado justo antes de su estreno oficial en la plataforma de streaming.

Orlando Bloom es mejor conocido por su papel de Legolas en las películas de "El señor de los anillos" de Peter Jackson, así como por su papel de Will Turner en la franquicia "Piratas del Caribe". Sus otros créditos cinematográficos incluyen "Zulu", "Black Hawk Down", "Kingdom of Heaven", "Troy", "Elizabethtown", "Digging for Fire" y "The Outpost".

