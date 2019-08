Orlando Bloom REVELÓ porqué no le había pedido matrimonio a Katy Perry

Orlando Bloom reveló los detalles y comenzó a sincerarse en un programa de televisión Sunday Today; donde dio a conocer que no le había pedido matrimonio por una razón muy importante que dejó boquiabierto a miles de usuarios.

"Era muy importante para mí saber que estábamos alineados y en la misma página. He estado casado y divorciado en el pasado y sinceramente no quiero pasar por lo mismo. Los dos somos perfectamente conscientes de lo que pasa en esas situaciones. Ella es una mujer extraordinaria, me impresiona con todo lo que hace y me inspira a la hora de ser un hombre mejor".

Su boda fue programada para el 14 de febrero, el día de San Valentín como muchos lo podemos conocer en la que ambos estiman contraer nupcias oficialmente, ante un juez que les cuestione y ellos finalmente acepten.

Asimismo, en los últimos días se dieron a conocer un sinfín de rumores en los que comentaban que Katy Perry podría estar embarazada, a los que muchos afirmaron que si esto llegaba a ser cierto, entonces la boda se aplazaría para después ya que, la tierna Katy no querría casarse en dicho estado.

El guapo actor, decidió tomarse un buen tiempo para poder dar el siguiente paso por lo que fue así como le cuestionó si quería casarse; pues él ya había compartido una vida con alguien más, lo que sin duda le había dejado un amargo sabor de boca, pues su matrimonio no fue tan estable como el que hubiera querido, sin embargo gracias a ello fue como logró complementar a una familia con su hijo, fruto de la relación que hubo con Miranda Kerr.

"Creo que lo estamos llevando muy bien, ya que los dos hemos trabajado muy duro a la hora de fijar unas bases sólidas antes de construir, en el sentido metafórico, la casa monstruosa en la que queremos vivir. Para nosotros era imprescindible hacer esto antes de dar un paso tan importante", mencionó Katy Perry en una reciente entrevista.

