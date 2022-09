Orientación sexual de William Valdés es expuesta por Cesia de La Academia

Cesia Sáenz es la famosa que se convirtió ganadora de La Academia: 20 años hace unas semanas y ante esto, la reacción del público ha estado dividida. A pesar de las críticas, la hondureña ha continuado participando con sus compañeros en todo tipo de entrevistas y programas.

Es por eso, tras una reciente plática que los tres finalistas del concurso de canto tuvieron con Pedro Prieto en su Podcast Auténtico, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar ante algunas controversiales declaraciones que hizo la intérprete del cover de Me Rehúso sobre el conductor William Valdés.

Es por eso que durante la última temporada de La Academia, el cubano William Valdés fungió como uno de los co-conductores del reality de La Academia y entabló una estrecha relación amistosa con algunos de los participantes del programa.

Cesia refirió a William Valdés como gay

Cesia y William Valdés

Resulta que en la plática que los ex académicos tuvieron con Pedro, comenzaron a hablar sobre los shippeos que se dieron en la casa: “Con Andrés me shippearon a mí, o sea que nos hicieron como pareja, pero porque nosotros nos llevamos muy bien”, comenzó a decir Cesia de La Academia.

Ante esto, Andresse rápidamente intervino y señaló que no sólo habían emparejado a su compañera con él, sino con muchas otras personas que participaron en el programa. Así, la hondureña estalló en risas y destacó:

“Me han shippeado con William, con cualquier persona que se acerque me shippean, hasta con los tacos me shippearon (...) hasta con el director (Alexander Acha)”.

Hay que destacar que respecto a lo que Cesia dijo sobre William Valdés, el entrevistador se desconcertó y es que expuso: “Pero si William juega para la otra línea (haciendo referencia a su orientación sexual), ¿no?... Yo creo que para las dos (dando a entender que es bisexual o pansexual)”.

TE PUEDE INTERESAR: "Se calla": El bochornoso momento entre William Valdés y Flor Rubio en "VLA"

Critican comentarios de Cesia

Cesia y Montemayor

No es para menos que el fragmento rápidamente se viralizó en TikTok y los internautas no estuvieron de acuerdo con que la cantante expusiera una vida que no era la suya.

Alguns comentarios destacaron así: “La incomodidad de Mar y Andrés ante un tema en el que no tienen que opinar, qué imprudencia”. “Pues para hablar entre ‘amigos’ Cesia es pasable, pero ahora es una figura pública y debería de manejar la prudencia”. “El problema es que William jamás ha querido hablar de su sexualidad, no estuvo correcto”.

Si recordamos esta no es la es la única polémica en la que se ha visto envuelta Cesia recientemente, pues ha trascendido que después de imitar a Myriam Montemayor en un en vivo, la madrina de La Academia dejó de seguir a la hondureña en sus redes sociales.

