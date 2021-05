Ordenan arresto contra Marilyn Manson por agresión en EU

La policía de New Hampshire, Estados Unidos publicó una orden de arresto contra Marilyn Manson por dos cargos de agresión, en relación con un incidente que involucró a un camarógrafo en un concierto en agosto de 2019.

Se emitió una orden de arresto en octubre de 2019, pero a pesar de las notificaciones repetidas, Manson (cuyo nombre real es Brian Warner) no había regresado a New Hampshire para responder a los cargos, dijo el jefe del departamento de policía de Gilford, Anthony Burpee , al New York Times.

Howard King, un abogado de Marilyn Manson, le dijo al NYT que un camarógrafo del lugar había pedido más de 35 mil dólares “después de que una pequeña cantidad de saliva entró en contacto con su brazo. Después de que solicitamos pruebas de los supuestos daños, nunca recibimos una respuesta ".

¿Marilyn Manson pisará la cárcel?

Marilyn Manson enfrenta dos cargos de agresión

Describió el reclamo como "ridículo" y dijo que "seguimos comprometidos a cooperar con las autoridades, como lo hemos hecho en todo momento".

Burpee le dijo al New York Times que el departamento estaba publicando la orden "simplemente porque hemos estado tratando de borrar la orden desde que se emitió" sin respuesta de Manson o sus representantes.

"A la luz de otras acusaciones recientes", dijo Burpee, aparentemente haciendo referencia a denuncias recientes de abuso sexual y doméstico contra Manson, la policía quería que el músico "se ocupara de su negocio" en el estado "para que él y nosotros podamos seguir adelante”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en febrero, la expareja de Manson, el actor Evan Rachel Wood, afirmó que Manson “abusó horriblemente” de ella y “comenzó a prepararme cuando era adolescente”. Otras cuatro mujeres hicieron acusaciones que incluían abuso físico y emocional, tortura, violación y consumo forzoso de drogas.

En abril, la actriz de Game of Thrones Esmé Bianco demandó a Manson por agresión sexual y agresión sexual, alegando que la trató violentamente cuando vivían juntos en 2011. Este mes, su ex asistente Ashley Walters también presentó una demanda acusando a Manson de agresión sexual y agresión .

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado