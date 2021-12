'Oral Fixation Vol. 2' de Shakira cumple 16 años de su lanzamiento

Shakira sigue de fiesta, esta semana se conmemoran 16 de lanzamiento de 'Oral Fixation Vol. 2', su segundo álbum en inglés y uno de los más exitosos en su carrera.

Teniendo la gran responsabilidad de superar su trabajo anterior, es decir "Fijación Oral", la colombiana plasmó sus mejores ideas en este disco y entregó una verdadera obra de arte.

Al ser su segundo álbum en inglés, la cantante tenía en mente que lo hecho con 'Laundry Service' no podría repetirse, exigiéndose a ella misma un trabajo de calidad que al final dio como resultado la canción más exitosa en su carrera, 'Hips Don't Lie'.

A 16 años del lanzamiento de 'Oral Fixation Vol.2'

No cabe duda que la barranquillera es una de las más grandes exponentes de la música latina en el mundo y justo en esta semana, 'Oral Fixation' está de aniversario.

'Oral Fixation vol. 2' fue lanzado a finales del mes de noviembre, teniendo un paso no tan exitoso en sus primeras semanas de ventas.

Debido a ello, los productores del disco junto con la colombiana decidieron optar con 'Hips Don't Lie', tema del cantante Wyclef Jean y con el cual harían levantar sus ventas.

Dicho tema se convirtió en el más grande de la barranquillera, siendo número 1 del Billboard Hot 100 y el cual ha vendido hasta la fecha más de 20 millones de unidades.

Recientemente su videoclip oficial rebasó los mil millones de reproducciones en Youtube, siendo así uno de sus trabajos más exitosos en las plataformas de streaming.

Canciones de Oral Fixation vol. 2

Contraportada del disco

Oral Fixation tiene además de Hips Don't Lie, temas como Ilegal ft Carlos Santana, How Do You Do, Animal City y Don't Bother, todas ellas en el idioma inglés.

Este disco recibió múltiples reconocimientos mundiales, premios como el MTV Video Music Awards, People Choice Awards y nominaciones a los Grammy, además de poseer millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Shakira es ahora, la latina con mayor cantidad de producciones discográficas vendidas y con su próximo álbum de estudio, el cual saldrá en 2022, seguirá dominando las listas de popularidad como solo ella sabe hacerlo.

