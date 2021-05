Oprah Winfrey fue abusada sexualmente a los 9 años

Después de que la cantante Lady Gaga confesara que fue violada cuando tenía 19 años por un productor de música, durante un episodio de la nueva serie documental producida por el príncipe Harry y Oprah Winfrey, titulada “The Me You Can't See" (El yo que no puedes ver) la famosa presentadora ha revelado que cuando era niña fue violada en varias ocasiones por miembros de su propia familia.

La popular presentadora de televisión Oprah Winfrey reveló que fue abusada sexualmente por un primo cuando tenía tan solo 9 años de edad.

La serie sobre salud mental The me you can’t see (El yo que no puedes ver), en la que varias personas y celebridades, incluida ella y el propio duque de Sussex, narran sus experiencias con problemas de depresión, entre otros, a consecuencia de vivencias traumáticas.

Oprah Winfrey fue abusada sexualmente más de una vez

Presentadora de televisión Oprah Winfrey

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en el primer episodio la presentadora confesó que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones y por varios familiares.

La primera violación ocurrió cuando ella tenía 9 años y su agresor 19, quien era su primo. No sabía qué era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando”, narró.

Oprah Winfrey afirmó que tras la primera agresión su primo la llevó por un helado y que simplemente guardó “ese secreto” para terminar aceptando que “una niña no está a salvo en un mundo lleno de hombres”.

La presentadora de televisión indicó que los abusos sexuales por parte de su primo duraron hasta que tuvo 12 años, pero que no fueron los únicos.

Un tío también la violó y quedó embarazada. Con tan solo 14 años de edad Oprah tuvo un bebé, quien murió a las dos semanas.

Además de las violaciones Winfrey sufrió durante su niñez ‘palizas’ por parte de su abuela, quien le propinó azotes de los 3 a los 5 años.

Mi abuela era muy dura, como muchos padres negros durante esa época. La idea de abrazar y amar a tu hijo o incluso permitir que el niño se sintiera visto no era parte de su vida”, dijo en entrevista con Hoda Kotb.

