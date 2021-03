Después de que Harry y Meghan salieron a la pantalla con la reina de las confesiones, Oprah Winfrey, en La Verdad Noticias recordamos sus mejores entrevistas con increíbles celebridades. Si hay alguien famoso para hacer que la gente hable, esa es Oprah.

Tan famoso de hecho, "oprahfication" ha llegado a significar la confesión pública como una forma de terapia. Y cuando se trata de Oprah, nadie se escapa a la ligera, ni siquiera las celebridades.

A-listers desde Rihanna hasta Fergie (duquesa de York, no la cantante de Fergalicious) han abierto sus corazones sentados en el sofá confesional de Oprah, y ahora, Harry y Meghan han hecho lo mismo.

La entrevista que lo dice todo pasará a la historia, por lo que echaremos un vistazo a sus otras entrevistas icónicas de celebridades a lo largo de los años.

Entrevista de Oprah Winfrey a James Frey, 2006

La entrevista de Oprah a James fue muy polémica

Oprah no es solo una asistente de entrevistas y una extraordinaria en regalar autos, sino que también ha demostrado ser experta en la exposición al fraude. James Frey, autor de "memorias" A Million Little Pieces, fue al programa en 2006 para admitir el hecho de que, en realidad, la mayor parte fue inventada.

Afortunadamente para Oprah, su entrevista con Frey redimió el pequeño problema de que eligió su novela para su club de lectura y, posteriormente, la impulsó a la lista de los más vendidos.

La entrevista fue icónica en aquel año y con los recientes acontecimientos en la carrera de Oprah Winfrey, las pláticas más famosas y polémicas de la conductora y entrevistadora volvieron a hacerse virales en redes sociales. "¿Te aferraste a esa imagen porque así es como querías verte a ti mismo, o te aferraste a esa imagen porque sería un libro mejor?"

Whitney Houston y Oprah, 2009

Fue una de las últimas entrevistas de Whitney Houston

En medio de una batalla muy pública por el abuso de sustancias, Whitney Houston dio su primera entrevista en siete años a Oprah, y una de las últimas entrevistas que daría en su vida. Por primera vez, la cantante se sinceró sobre su relación abusiva con Bobby Brown y sus luchas con la adicción a las drogas y la rehabilitación, desnudándose para que Oprah y el mundo la vean.

La talentosa cantante Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012 generando un impacto en todo el mundo, pues como ya lo mencionamos, Oprah Winfrey logró hacer una de las últimas entrevistas a la celebridad, pero además, una de las más reveladoras de su carrera.

Cita icónica: "Estábamos mezclando nuestra marihuana con base. No estábamos drogados. No estábamos en cosas sin crack. No estábamos comprando jumbos de 20 dólares. Estábamos pagando dinero ".

Entrevista de Oprah Winfrey a Tom Cruise, 2005

El actor Tom Cruise tuvo una divertida entrevista con Oprah

El hecho de que Tom Cruise sea raro “es el Tom Cruise” estándar que conocemos y amamos (más o menos). Pero su entrevista con Oprah en 2005 ha generado tanto contenido viral que es difícil de ignorar. Saltar al sofá y proclamar "¡Estoy enamorado!" De su entonces novia Katie Holmes sería algo dulce, excepto por el hecho de que ahora están divorciados.

A 16 años de la entrevista, los fanáticos de Oprah y de Tom Cruise siguen recordando el encuentro como una de los encuentros más icónicos de la presentadora. El actor ganó mucha popularidad pues en la entrevista se le vio muy cómodo y relajado, al grado de que hizo grandes confesiones que ni sus más grandes seguidores conocían y que sólo Oprah podría lograr “sacarle”. Cita icónica de la famosa entrevista: "Se ha ido. Él se fue. El chico se ha ido".

Entrevista de Oprah Winfrey a Michael Jackson, 1993

El Rey del Pop tuvo una reveladora entrevista con Oprah Winfrey

Es la entrevista de televisión más vista de todos los tiempos con 90 millones de espectadores, y con razón. Después de 14 años de negar el acceso a la entrevista (hay un tema recurrente aquí), abrió las puertas de Neverland a Oprah, porque ¿quién más sería? Haciendo las preguntas en boca de todos, desde la cirugía plástica hasta las relaciones padre-hijo, la entrevista de Oprah con Jackson pasó a la historia de las celebridades sinceras.

Dentro del historial de artistas entrevistados por Oprah, esta plática con el conocido ‘Rey del Pop’ ha sido publicada repetidamente en Youtube y pese al paso de los años es la entrevista que dejó conocer de una manera diferente a Michael Jackson.

Muchos se preguntan cuál es la cualidad de Oprah que le permite hacer exitosas y controversiales entrevistas que dan la vuelta a todo el mundo, pero muchos artistas entrevistados por ella, incluyendo al fallecido Rey del Pop, aseguran que es confianza hacia ella. Cita icónica: "Cuando la gente inventa historias que no quiero ser quien soy, me duele".

Lance Armstrong y Oprah Winfrey, 2013

Fue una entrevista polémica de Lance Armstrong con Oprah Winfrey

Dejando a un lado las revelaciones emocionales, Oprah también ha avanzado considerablemente en las confesiones de irregularidades. La famosa entrevista de Lance Armstrong de 2013 vio al ciclista finalmente admitir la derrota en su escándalo de dopaje, respondiendo las preguntas rápidas de Oprah de una manera más apropiada para un tribunal que para un programa de chat. Posteriormente, Armstrong perdió $75 millones de patrocinio en un día.

El famoso ciclista admitió en la entrevista con Oprah que comenzó a doparse desde los 21 años, al inicio de su carrera y éstas confesiones rápidamente generaron polémica. El hombre conocido como “Rey del ciclismo profesional” en los años 2000 cayó de la gracia de miles de millones de personas en todo el mundo cuando se habló del lado oscuro de su carrera. Cita icónica: "Mi deseo despiadado de ganar a toda costa me sirvió bien en la bicicleta, pero el nivel al que llegó, por la razón que sea, es un defecto".

Oprah entrevista a Ellen DeGeneres, 1997

Ellen DeGeneres admitió en esta entrevista que es lesbiana

Después de salir del armario como su personaje ficticio en "Ellen", la verdadera Ellen acudió al programa de Oprah para anunciar que ella también era gay y obtuvo respuestas mixtas de audiencias de todo el mundo. Como resultado, la propia Oprah recibió la mayor cantidad de mensajes de odio que jamás le habían enviado, pero el episodio ha pasado a la historia de la televisión y la comunidad LGBTQ.

Ellen DeGeneres es una de las presentadoras de televisión más queridas del público a nivel mundial y desde la entrevista con Oprah Winfrey rápidamente su fama aumentó; ahí hizo grandes confesiones que después de 23 años sigue siendo icónica y una de las más famosas en la carrera de la entrevistadora afroamericana que recientemente está en el ojo de la polémica por las confesiones que le hicieron Meghan Markle y el príncipe Harry. "¿Por qué pensaste que era necesario que salieras?" "Porque está bien".

Oprah y Sarah Ferguson, 1996

Sarah Ferguson habló de su vida dentro de la realeza

Meghan y Harry no son los únicos miembros de la realeza en el bloque de programas de entrevistas. En 1996, Fergie dio un relato sincero de su vida como duquesa, dando al público de Oprah un vistazo detrás de las puertas del Palacio de Buckingham y la realidad de vivir un cuento de hadas, así como la miseria de Diana, madre del príncipe Harry y el príncipe William, quien actualmente parece tener una pelea a muerte con su hermano.

Cita icónica: "La prensa británica es cruel, abusiva y absolutamente invasiva". Estas palabras podrían ser comprobadas por la reciente entrevista a los ex duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harri. Actualmente en redes sociales la entrevista sigue generando polémica y los seguidores de Oprah volvieron a ver el encuentro con Sarah Ferguson, quien también fue miembro de la realeza y habló de lo mal que lo pasó.

Entrevista de Oprah a Donald Trump, 1988

La entrevista fue reveladora para todo el mundo; Donald Trump dijo cosas impactantes

En una entrevista que podría ser una copia al carbón de uno de sus discursos de campaña, Donald Trump se sentó en el sofá de Oprah en 1988 para expresar sus puntos de vista sobre política exterior y hacer que los aliados estadounidenses pagarán sus cuotas.

A pesar de estar en el programa para promocionar su nuevo libro, Trump nunca pudo resistir la oportunidad de lucrarse a la antigua, lo que llevó a Oprah a preguntarle si alguna vez se postulará para presidente. ¡¿Quién, yo?!, pregunta qué causó risa entre ambas personalidades.

"Creo que ganaría. Te diré una cosa: no entraría a perder" dijo el ahora ex presidente de de Estados Unidos. Pese a que el republicano negó tener interés por estar en la política, aseguró que ganaría sin dudarlo porque no entraría a la contienda sino fuera sólo para ganar.

Rihanna y Oprah Winfrey, 2012

Rihanna habló de la violencia física que sufrió por parte de Chris Brown

Después de que salieron a la luz las infames fotos y Chris Brown recibió cinco años de libertad condicional y una orden de restricción en su contra, la entrevista de Rihanna con Oprah en 2012 conmocionó al mundo. La cantante habló de perdón, amistad y paz, muy lejos de los titulares de los tabloides de 2009.

"Ahora somos muy amigos. Hemos creado una confianza de nuevo, y eso es: nos encanta”. Aquellas palabras volvieron a generar odio en contra de Chris Brown, quien fue la persona que agredió físicamente a la cantante al grado de prácticamente desfigurarle el rostro a golpes.

Rihanna se vio en el ojo del huracán cuando perdonó a Chris Brown, pues muchos de sus fans no querían que esto pasara por miedo a que la cantante pudiera estar en peligro nuevamente pero afortunadamente no fue así; actualmente la cantante se dice libre y tranquila de haber otorgado el perdón.

Los Obama y Oprah Winfrey

Barack Obama es íntimo amigo de Oprah Winfrey

No es ningún secreto que Barack Obama y Oprah son grandes amigos. Después de respaldar su campaña presidencial de 2008, se pensó que el "efecto Oprah" le había ganado a Obama un millón de votos más, y han estado juntos en las buenas y en las malas desde entonces. Su última aparición se logró a través de una pantalla verde, pero aún estaba a la altura de los altos estándares de Oprah.

La icónica entrevista dejó ver un lado de Barack Obama aún más humanitario que conquistó a los afroamericanos. “Restablecerá la expectativa de que el presidente no mienta habitualmente”, dijo refiriéndose a Joe Biden y Kamala Harris, el nuevo equipo que lidera a Estados Unidos luego de la administración de Donald Trump.

Los Obama han hecho grandes confesiones a Oprah, y no es raro, pues la famosa entrevistadora tiene fama de lograr que todos sus invitados muestren su mejor lado.

