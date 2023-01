Operan de emergencia a integrante de Grupo Firme

Los integrantes de Grupo Firme están de vacaciones, pues no han dejado de compartir los momentos que viven junto a sus seres queridos durante las pasadas fiestas decembrinas.

De esta forma, los fanáticos de los artistas se percatan de todo lo que pasa en sus vidas, tal fue el caso de AB Luna, segunda voz de la agrupación quien dio a conocer que se había sometido a una operación de emergencia.

Resulta que el joven y segunda voz de la banda más famosa de México subió una grabación en la que menciona que al parecer tuvo una indigestión producto de los alimentos que comió durante la cena de fin de año, esto mientras está recostado en una camilla de lo que al parecer es el cuarto de un hospital.

¿Qué le pasó al integrante de Grupo Firme?

AB Luna fue operado de emergencia

Poco después, el mismo cantante de Grupo Firme cambió la versión y dice que no fue lo que él pensó, sino todo lo contrario, pues lo que le causaba dolor era la afectación del apéndice, por lo que se tuvo que someter a una cirugía de emergencia para extraerla y afortunadamente ya se sentía mejor.

“Fueron momentos de terror, casi 40 horas de dolor y la verdad no se lo deseo a nadie, espero que tomen precauciones y no lo esperen y vayan y se operen cuando les llegue este dolor, que mejor compañía que la familia muchas gracias vinieron desde Tijuana y mi esposa estaba conmigo en Cancún”, dijo la estrella quien vacacionaba cuando tuvo la complicación de salud.

Eduin Caz podría ser operado también

Hay que recordar que AB Luna no es el único que ha atravesado por un momento de este tipo en las últimas semanas, Eduin Caz, líder y vocalista dio a conocer que en los próximos días se someterá de lleno en el cuidado de su salud y que es muy probable que se opere también.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere”, dijo el intérprete de “El amor no fue pa’ mí” y “Se fue la pantera” cuando apareció de igual forma en una clínica.

