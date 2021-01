OnlyFans de Mia Khalifa recauda 160 mil dólares para caridad en 4 meses

En una publicación en Instagram, Mia Khalifa compartió una foto de sí misma corriendo en tacones altos y bikini. Luego reveló la emocionante noticia de cómo sus seguidores en OnlyFans la ayudaron a recaudar una cantidad significativa de dinero para causas benéficas.

"Primero quiero agradecer a todos los que me han apoyado en OnlyFans desde septiembre", escribió la modelo de 27 años. "Ustedes me han ayudado a donar más de $160 mil a organizaciones benéficas y organizaciones que más significan para mí".

Khalifa luego agregó: "Estoy muy agradecida por la plataforma y todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mia Khalifa es una ex estrella de cine para adultos que trabajó en la industria a finales de 2014. Sin embargo, se convirtió en una estrella de culto y su popularidad creció entre los fans en los años posteriores a su salida de las películas para adultos.

Mia Khalifa se arrepiente de su pasado

"Fue una revelación para mí. No quiero nada de esto, ya sea positivo o negativo", dijo sobre su decisión de retirarse de la industria, según una entrevista anterior con Playboy. "No pensé demasiado en cómo estaban sufriendo mis amigos, mi familia y mi salud".

En 2016, habló sobre su breve carrera en el cine para adultos mientras hablaba con The Washington Post. "Supongo que fue mi fase rebelde. En realidad no fue para mí. Me volví inteligente y traté de distanciarme de eso".

También reveló anteriormente que ganó aproximadamente un total de 12,000 dólares en su tiempo como estrella adulta, y que nunca recibió ningún residuo de ninguna de las compañías de producción para las que trabajó.

