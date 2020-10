One Punch Man y My Hero Academia tienen un crossover accidental (FOTOS)

¡Spoilers! En el último capítulo del manga de My Hero Academia, Deku ha puesto todo en juego para derrotar al nuevo heredero de All For One, y al hacerlo, los fanáticos comparan su energía bestial con la de Saitama, el "héroe por diversión” que hizo de One Punch Man una de las series de anime más populares del mundo hoy en día.

Mientras Midoriya lucha con su dominio de One For All, el Quirk que heredó de All Might, también tendrá que aprender rápidamente si espera darle el golpe final al líder de la Liga de Villanos, Shigaraki Tomura. ¡Un momento del manga que sigue causando revuelo en redes sociales!

Uno de los aspectos más importantes de One For All en los últimos capítulos de Boku no Hero Academia, han sido los anteriores portadores del Quirk que ahora "viven" dentro de Deku, lo que le permite acceder a nuevos poderes únicos que le dan una oportunidad decente de derrota a Shigaraki en una batalla uno contra uno.

Foto: BONES "My Hero Academia 5"

Una de sus nuevas habilidades en el anime es Blackwhip y esta le permite desatar un torrente de látigos de energía de sus manos. Deku ha estado intentando combinar todos sus poderes durante la batalla de vida o muerte que está teniendo lugar actualmente en el manga, ¡más bien en el cielo contra Shigaraki!

¿Crossover de Deku y One Punch Man?

Un fan de My Hero Academia compartió una divertida comparación entre Midoriya y Saitama a través de su cuenta de Twitter, mostrando cómo el protagonista está aprovechando una energía definida de One Punch Man, cuando se trata de luchar en la Guerra de Liberación Paranormal:

Aunque no sabemos si One Punch Man estrenará una tercera temporada de anime pronto, sí podemos esperar que el manga continúe adaptando el webcomic original de ONE. Yusuke Murata es el artista que ha renovado el diseño de Saitama, mientras que Madhouse realizó la animación para la temporada 1.