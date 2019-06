One Punch Man tendrá su propio videojuego (VIDEO)

El 4 de octubre 2015 llegó a las pantallas el anime llamado “One Punch Man” el cual surgió de las páginas de un webcomic con el mismo nombre, y tras su enorme popularidad consiguió su propia serie.

Este show narra la vida de un joven de 25 años llamado Saitama, el cual entrena tan duro al grado de perder su cabello y volverse tan poderoso que puede acabar con cualquier enemigo de un solo golpe.

Apenas el pasado 9 de abril se estreno la tan esperada segunda temporada de este anime, el cual aun se encuentra en transmisión, y ahora su fama lo ha hecho escalar a otro nivel, pues tendrá su propio videojuego.

¿Cómo se llama el videojuego de One Punch Man?

El día de ayer la famosa compañía Bandai Namco en colaboración con Spike Chunsoft anunciaron el lanzamiento de “One Punch Man: A hero nobody knows” el cual está basado directamente en el famoso anime.

La famosa compañía dio la noticia a sus seguidores presentando el primer avance de este increíble videojuego, donde veremos tanto Saitama como a todos los personajes que han aparecido en la serie.

“Un héroe que nadie conoce será mundialmente conocido”.

El videojuego, el cual aún no tiene fecha oficial de lanzamiento vendrá con cosas muy interesantes, pues tendrá la opción de luchas de 3 contra 3 lo que le aportará mucha más emoción al juego.

Cabe destacar que los personajes tendrán todas las habilidades vistas en el anime, aunque se espera que también se incluyan ataques totalmente nuevos, por lo que ya es esperado por miles de usuarios.

Así mismo, debido a la gran popularidad del personaje, “One Punch Man: A hero nobody knows” estará disponible para para las consolas Xbox One, PS4, e incluso para PC, aunque se espera que en esta versión Saitama no acabe todo con un golpe.

Aquí te dejamos el primer avance del videojuego: