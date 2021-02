One Punch Man temporada 3: fecha de lanzamiento, información, tráiler y spoilers

One Punch Man es un anime cómico shonen destacado que también es uno de los más populares en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hay una secuela todavía y algún día tendremos derecho a una temporada 3 de One Punch Man?

En este artículo de La Verdad Noticias, encontrarás la información más reciente disponible sobre la temporada 3 de One Punch Man: fecha de lanzamiento, avances, spoilers y mucho más.

One Punch Man Temporada 3: Fecha de lanzamiento

Los creadores de la serie aún no han renovado oficialmente el anime. Debido a la creciente popularidad de la serie, la temporada 3 seguramente se estrenará.

Con suerte, la temporada 3 no tardará tanto como la temporada 2 en transmitirse en línea. Teniendo en cuenta la situación actual del coronavirus, sin duda es previsible un retraso para la transmisión de la temporada 3.

Algunos sitios hablan de una transmisión para la segunda mitad del año 2021. La primera temporada de One Punch Man se emitió el 5 de octubre de 2015, seguida de la temporada 2 el 9 de abril de 2019.

El desfase de cuatro años entre estas dos temporadas hacen difícil predecir cuándo se lanzará One Punch Man. Según nosotros, la temporada 3 de One Punch Man saldrá en 2022.

La primera información seguramente se dará en la segunda parte del año 2021, con trailers de presentación también, y más información sobre la historia o el número de episodios. También nos permitirá hacer un balance del escenario que se sacará del manga.

La trama de la temporada 3 de One Punch Man:

Al igual que las temporadas anteriores, se espera que la próxima edición de One Punch Man presente varias escenas de peleas y batallas. Aparte de eso, la serie debe mantener su vocación cómica en la temporada 3.

La próxima temporada presentará las diferentes actividades de cada superhéroe con su pareja. Una vez más, la serie te sorprenderá con impresionantes efectos visuales. Buenas noticias para los fanáticos de la serie, Saitama finalmente tendrá un oponente digno de ese nombre.

¡Hay muchas razones para pensar que se opondrá a Garou, quien a través de varios suplementos ingeridos podrá enfrentarse a él! La primera temporada de One Punch Man que se emitió en 2015 adaptó los volúmenes 1 a 7.

La segunda temporada cubrió los volúmenes 8 a 16 del manga

La segunda temporada cubrió los volúmenes 8 a 16 del manga. Entonces, el volumen 17 del manga continúa después del anime, dándonos 6 tomos que se pueden usar para la temporada 3 de OPM.

Podemos esperar que la temporada 3 adapte varios volúmenes en una primera parte de 12 episodios, para luego volver unos meses después con una segunda parte, como nos han acostumbrado los últimos animes.

El casting

Hasta ahora, los productores no han confirmado nada con respecto al elenco de la temporada 3 de One Punch Man. Sin embargo, se espera que los miembros del elenco de la temporada anterior regresen y repitan sus respectivos roles. Aquí están algunos de los artistas y sus respectivos roles.

Makoto Furukawa como Saitama

Kaito Ishikawa como Genos

Ueda, Youji como trabajador con gafas

Shota Yamamoto como el trabajador barbudo

Nobuo Tobita como Sitch

Hiromichi tezuka

