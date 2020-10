One Punch Man temporada 3: Saitama tendrá capítulos de relleno para más acción

Si eres un verdadero aficionado del anime, debes saber todo de la temporada 3 de One Punch Man, además que seguramente estás esperando ardientemente el anuncio de la tercera temporada ya que la temporada anterior lanzó su final en julio del año pasado.

Actualmente, el principal obstáculo para la producción de la nueva temporada de One Punch Man sin duda es la pandemia de Covid-19. El coronavirus surgido en China en Wuhan y su transmutación en una pandemia global paralizó a toda la industria del entretenimiento con una pérdida financiera insondable.

La mayoría de los proyectos de entretenimiento fueron detenidos o pospuestos por tiempo indefinido, incluido el anime de One Punch Man.

No ha habido ninguna discusión sobre la renovación de la temporada 3 de One Punch Man. Ni siquiera somos testigos de ninguna discusión sobre su cancelación. Sin embargo, no hay razón para que los amantes del anime se sientan decepcionados, ya que hubo una brecha de casi cuatro años entre la primera y la segunda temporada.

En la tercera temporada de One Punch Man Saitama seguirá siendo el protagonista

Esto indica que debemos esperar un poco más de tiempo para obtener una confirmación sobre la realización de la tercera temporada.

Los entusiastas del anime se mueren por conocer el elenco de la temporada 3 de One Punch Man. Aquí está la lista del elenco: Makoto Furukawa como Saitama, Kaito Ishikawa como Genos, Shota Yamamoto como el trabajador barbudo, Ueda Youji como el trabajador con gafas, Nobuo Tobita como Sitch, Hiromichi Tezuka como comentarista, Sawashiro Yuuichi como Mumen Rider y Yoshiaki Hasegawa como Eyelashes.

¿De qué tratará la temporada 3 de One Punch Man?

A pesar de que Saitama seguirá siendo el protagonista de la temporada 3 de One Punch Man, los espectadores seguirán viendo a Garou teniendo más tiempo frente a la pantalla. Su otro lado, aparte de su conocido personaje de monstruo humano, será presentado a los ojos de los espectadores. También existe la posibilidad de que su lado humano se revele en la temporada 3 de One Punch Man.

Es probable que la temporada inminente se vea tentada a trabajar en algunos segmentos de relleno adicionales para que el protagonista de la serie de anime, Saitama, tenga más cosas que hacer, pero su papel en la trama principal nuevamente será limitado.

Sin embargo, la buena noticia es que la tercera temporada traerá muchos héroes y los fanáticos se sorprenderán al ver algunas peleas maravillosas.

Es probable que la trama de la temporada 3 de One Punch Man se centre en la vida de Saitama. Aunque se le verá derrotando a sus oponentes con un solo golpe, su pelea con Garou será bastante diferente. Saitama no podrá derrotar a Garou con un solo golpe. A Garou se le dará más tiempo frente a la pantalla que a otros oponentes de Saitama.

La temporada 3 de One Punch Man no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Pero es probable que se estrene en la primera mitad de 2021, así que mantente alerta apra tener más información del anime.