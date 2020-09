One Punch Man temporada 3: Fecha de estreno, trama, reparto y más

One Punch Man es un famoso programa japonés que retrata la vida de un superhéroe llamado Saitama. Como se puede deducir del título, el superhéroe tiene la capacidad de derrotar a cualquiera con solo una onza. Entonces, ¿estás buscando actualizaciones sobre la próxima temporada en One Punch Man? Aquí está todo lo que necesita saber sobre la temporada 3 de One Punch Man.

One Punch Man temporada 3: Fecha de estreno

La temporada 1 de One Punch Man se emitió el 5 de octubre de 2015, seguida de la siguiente temporada el 9 de abril de 2019. Dado que hubo un intervalo de cuatro años en ambas temporadas, es difícil predecir la fecha de lanzamiento de la temporada del anime One Punch Man en este momento.

Aún no hay una fecha oficial para el lanzamiento de la tercera temporada de One Punch Man

Se especula que los productores no tardarán tanto en hacer la tercera temporada. Sin embargo, es cierto que los programas de anime suelen tardar un poco en desarrollarse y no podemos estar seguros de la fecha de lanzamiento de la tercera temporada del anime One Punch Man.

Trama de la temporada 3 de One Punch Man

Al igual que las temporadas anteriores, se espera que la próxima temporada de One Punch Man tenga varias escenas de peleas y batallas. Aparte de esto, se espera que la serie mantenga su tendencia cómica en la temporada 3 de One Punch Man.

Las diversas actividades de cada superhéroe con su pareja serán retratadas en la próxima temporada. Una vez más, la serie te sorprenderá con sus alucinantes imágenes.

Elenco de la temporada 3 de One Punch Man

Se espera que el elenco de One Punch Man se conserve

Hasta ahora, los showrunners no han confirmado nada sobre el elenco de la temporada 3 de One Punch Man. Sin embargo, hay expectativas de que el elenco de la temporada anterior regrese y repita sus respectivos roles. Si es así, los siguientes son algunos de los actores y sus roles esperados.

Makoto Furukawa como Saitama

Kaito Ishikawa como Genos

Ueda, Youji como trabajador con anteojos

Shota Yamamoto como Trabajador barbudo

Nobuo Tobita como Sitch

Hiromichi Tezuka

Si quieres saber más sobre la temporada 3 de One Punch Man no te pierdas nuestras noticias y cuéntanos en la sección de comentarios que batallas esperas ver en la tercerda temporada.