One Punch Man temporada 3: ¿Cuándo será la fecha de lanzamiento? Actualizaciones

La temporada 3 de One Punch Man, un aclamado programa japonés que muestra la vida de un sobrehumano llamado Saitama está cada vez más cerca. Como se puede deducir del título, el héroe puede vencer a cualquiera con solo una onza.

Entonces, ¿estás buscando actualizaciones sobre la próxima temporada en One Punch Man? Aquí está todo lo que tienes que saber sobre la temporada 3 de One Punch Man.

Fecha de entrega de One Punch Man 3

La temporada 1 de One Punch Man circuló el 5 de octubre de 2015, seguida de la temporada siguiente el 9 de abril de 2019. Dado que hubo un vacío de cuatro años en ambas temporadas, es difícil prever la fecha de entrega de la temporada de One Punch Man a partir de ahora.

Hay hipótesis de que los fabricantes no dedican tanto esfuerzo a la tercera temporada. Poco a poco, los hechos confirman que los programas de anime normalmente hacen a un lado algunos esfuerzos para crear y no podemos estar seguros de la fecha de entrega de la temporada 3 de One Punch Man.

La temporada 3 de One Punch Man está próxima

Al igual que las temporadas pasadas, se confía en que el siguiente período de One Punch Man tendrá diferentes escenas de lucha y combate. Aparte de esto, se requiere que el arreglo mantenga su propensión tonta en la temporada 3.

Los diferentes ejercicios de cada superhumano con su cómplice se representarán en la temporada siguiente. Con el tiempo, el arreglo te sorprenderá con sus impresionantes efectos visuales.

Elenco de la temporada 3

Hasta ahora, los showrunners no afirman nada sobre el elenco de la temporada 3 de One Punch Man. En cualquier caso, hay deseos de que el elenco de la temporada pasada regrese y repita sus trabajos separados.

En la remota posibilidad de que eso ocurra, en ese momento, los siguientes son algunos de los animadores y sus trabajos habituales.

Es muy probable que en la tercera entrega veamos a: Makoto Furukawa as Saitama, Kaito Ishikawa as Genos, Ueda, Youji as Bespectacled Worker, Shota Yamamoto as Bearded Worker, Nobuo Tobita as Sitch, Hiromichi Tezuka

Pese a que no se sabe la fecha exacta del lanzamiento de la tercera temporada de One Punch Man los fanáticos están ansiosos por la nueva entrega.