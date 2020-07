One Punch Man temporada 3: Actualizaciones, fecha de estreno y trama

Ha pasado más de un año desde que los fanáticos vieron un nuevo episodio de One Punch Man y ahora muchos se sienten frustrados por la falta de información sobre la temporada 3 del anime. Recordemos que JC Staff produjo la segunda temporada y solo ha a dado a conocer más OVAs para las ediciones Blu-ray y DVD.

¿Habrá una tercera temporada de One Punch Man?

No hay muchas franquicias de anime y manga más populares o exitosas que esta creada por ONE e ilustrada por Yusuke Murata. Desde que su primera adaptación animada por Madhouse debutó en 2015, se ha notado un crecimiento en su fandom y la temporada 2 sirvió para promover aún más la obra.

Sin embargo, la secuela de One Punch Man concluyó en 2019. Casi un año después, los fanáticos aún se preguntan si se lanzará la tercera temporada del anime y cuándo se estrenará. A julio de 2020, la serie no ha sido renovada oficialmente por los creadores del programa, pero no se cancela la posibilidad.

¿Cuándo se estrena la temporada 3?

Desafortunadamente, tratar de predecir una fecha de lanzamiento para la tercera temporada del anime (suponiendo la renovación) está resultando bastante complicado; ya que todo el problema está con la trama basada del manga. Las temporadas 1 y 2 cubrieron 16 de los 21 volúmenes de la obra que estaban disponibles en el momento de la emisión; lo que significa que la próxima temporada solo tiene 5 copias para usar.

Una temporada de anime normal necesita aproximadamente 8 volúmenes para hacer una entrega completa, por lo que los creadores podrían esperarán hasta que se publiquen algunos números más del manga. En general, una predicción optimista para una fecha de lanzamiento de la temporada 3 sería a mediados de 2021, o en otoño de 2020.

Te puede interesar: One Punch Man: 5 cosas que los fans esperan de la temporada 3

La trama de One Punch Man 3

Según los rumores, el próximo arco seguirá a la Asociación de Monstruos con más profundidad, aunque esperamos que haya más héroes de Clase S y podríamos esperar mucha acción. Aunque los fans que siguen de cerca el manga de One Punch Man, saben que el personaje de Garou tiene más importancia en el futuro.