One Punch Man se inspiró de Anpanman, un famoso anime infantil

Muchos fanáticos internacionales de One Punch Man pueden ver fácilmente sus parodias de cómics de superhéroes y manga shonen, pero es posible que no sepan que también se inspira en un anime para niños llamado Anpanman.

Anpanman nunca despegó en Occidente, pero es una de las franquicias de medios de mayor recaudación de todos los tiempos, generando más de $50 mil millones en ingresos totales por ventas minoristas. Fue creado por Takashi Yanase como el héroe de una serie de libros para niños en los años 70, y posteriormente protagonista de uno de los animes de mayor duración de todos los tiempos.

Anpanman es un héroe con una cabeza hecha de pan, en un viaje para proteger el mundo de Baikinman (Bacteria Man). Lo hace con la ayuda de sus amigos inspirados en la comida, como Shokupanman, Currypanman y Creampanda. A menudo alimenta a los necesitados con pedazos de su propia cabeza.

Comparativo de ambos personajes

Anpanman y One Punch Man

Obviamente, Saitama no está hecho de comida, pero comparte muchos rasgos conspicuos con el héroe infantil tan admirado. Ambos personajes tienen potentes golpes únicos y diseños de personajes simples, sin mencionar sus cabezas notablemente calvas.

La capa, el cinturón, las botas y los guantes de Saitama juntos también se parecen al traje de Anpanman. Quizás la conexión más directa entre los dos es que en japonés, el título One Punch Man se pronuncia como Wanpanman, lo que hace que la inspiración del programa sea mucho más obvia.

Tanto Anpanman como el héroe por diversión son tomas decididamente tontas del género de superhéroes. Mientras que Anpanman usa un diseño de personaje divertido para ser accesible para los niños, One Punch Man usa un diseño de personaje similar para presentarse como satírico para los adultos.

Teniendo en cuenta su fuerza incomparable, uno esperaría que Saitama se hubiera basado en un dios o una criatura realmente poderosa: inspirarse en un pedazo de pan que habla es tan inesperado que es divertido.

Las dos series también comparten similitudes en la trama: ambos héroes se encuentran golpeando a los extraterrestres y salvando el día. Por supuesto, las tramas no pueden ser tan parecidas: Anpanman es un espectáculo dirigido exclusivamente a niños pequeños, con toda la sencillez que ello conlleva.

Uno es para niños y el otro para adultos

Mientras, One Punch Man está dirigido a adultos y puede adentrarse en narrativas más violentas y complicadas en torno a su héroe aparentemente de una broma. Anpanman es feliz, servicial y confiable. Saitama es todas esas cosas también, a veces.

ONE le ha dado a Saitama algunos atributos muy no heroicos, más significativamente un sentido general de apatía. La Verdad Noticias te recuerda que One Punch Man puede ser el superhéroe más fuerte del mundo, pero definitivamente no es el mejor modelo a seguir.

