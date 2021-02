One Punch Man se encuentra con League of Legends en divertida parodia (VIDEO)

El usuario de Reddit “farmerrr_” compartió recientemente una fantástica animación de League of Legends que combina a la perfección los mundos de LOL y el popular anime de One Punch Man donde Saitama es el protagonista.

La animación en sí no está muy lejos del contenido de League of Legends en sí. Después de todo, muchos de los campeones poseen habilidades que no estarían fuera de lugar en un anime shonen.

De hecho, campeones como Yasuo, que recuerdan a un protagonista shonen, tienen habilidades deportivas que les permiten teletransportarse casi instantáneamente a las ubicaciones de los enemigos.

Versión anime de Saitama en One Punch Man

Desafortunadamente, en LOL, casi siempre es personal. En el caso de One Punch Man, el programa intenta eludir deliberadamente algunos de estos tropos shonen y, en muchos casos, termina parodiando a otras series.

Esto a menudo se ejemplifica en el protagonista del programa, Saitama, que se ha vuelto tan fuerte que puede derrotar a cualquier enemigo que encuentre con un solo golpe. Esta habilidad va en contra de la mayoría de los animes shonen.

En One Punch Man, incluso las confrontaciones que se han acumulado para múltiples episodios casi siempre se resuelven en segundos. La Verdad Noticias te comparte la animación creada por el YouTuber "Violent Poro", quien recrea un combate de entrenamiento entre Saitama y su protegido, Genos.

Parodia de LOL y One Punch Man

En el clip original, Genos desea probarse a sí mismo contra la fuerza de Saitama solo para encontrarse irremediablemente superado. Al final de la pelea, Saitama finge un puñetazo a Genos solo para detenerse en el último momento, con el viento de su puño destruyendo una montaña en el fondo.

En la animación de los fanáticos, la pelea se recrea con Yasuo como Genos y uno de los campeones más nuevos de League of Legends, Sett, como Saitama. La pelea se desarrolla de la misma manera, con el Barón Nashor tomando el lugar de la montaña al final de la animación.

En última instancia, es un video divertido y corto que los fanáticos de League of Legends o One Punch Man deben disfrutar. Recuerda que aún no tenemos una fecha confirmada para la tercera temporada de anime OPM.

