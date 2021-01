One Punch Man revela las ventajas de una Asociación de Héroes vs Psykos

Los héroes Clase-S de la Asociación de Héroes están trabajando juntos para, con suerte, acabar con Psykos de una vez por todas. La determinación de los héroes en One Punch Man toma en consideración diferentes factores. Esta es la razón por la cual no todos los héroes de la clase alta son necesariamente fuertes, así como Saitama aún es Clase-C.

Sin embargo, la asociación se da cuenta de que algunas cosas simplemente no están bien. Hay héroes a los que no les importa la clasificación y simplemente hacen lo que quieren, pero también son extremadamente capaces. De hecho, son tan fuertes que pueden luchar contra demonios de alto nivel de desastre sin ayuda. Y así, el nacimiento de la Clase S.

Dado que los héroes de la Clase-S son muy fuertes, también pueden ser muy egoístas. Tatsumaki Terrible Tornado, el héroe No. 2 de Clase-S de la Asociación de Héroes, tiene una capacidad psicoquinética lo suficientemente fuerte como para literalmente estrujar una ciudad entera.

Psykos - Orochi en One Punch Man

Blast, el héroe número uno, se ha mostrado poco en el manga (capítulo 139), por lo que su fuerza también se desconoce actualmente. Dicho esto, cada héroe de Clase-S es lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier monstruo al que se haya enfrentado. Eso es hasta el último arco.

¡Spoilers de One Punch Man continúan!

Debido a su fuerza, los héroes de la Clase-S siempre trabajan solos y realmente no tienen ningún sentido del trabajo en equipo. Incluso héroes como Tanktop Monster y Bang, que lideran sus propios grupos, solo sirven como modelos para sus seguidores.

Psykos, que ya ha absorbido a Orochi, demuestra ser un monstruo muy resistente. A pesar de luchar y ser retorcida por Tatsumaki, todavía se las arregla para encontrar una manera de retirarse. Dado que Tornado ya ha usado una gran cantidad de energía, ha perdido el conocimiento temporalmente.

Sin embargo, la Asociación de Héroes aún no se ha quedado sin cartas. Los héroes Clase-S en la escena, e incluso los del hospital, se enfrentan a Psykos en el capítulo 136 del manga ilustrado por Yusuke Murata.

El bombardeo comienza con la combinación táctica de Drive Knight y Genos. Luego, Tanktop Master lanza medio edificio hacia Psykos, pero no es solo un proyectil ordinario. En su interior se encuentran Atomic Samurai, Superalloy Blacklust y Puri-Puri Prisoner, que logra sucesivos ataques.

Foto: Madhouse

Después de eso, Bang y Bomb continúan con una técnica combinada. Finalmente, Tornado se une al relevo y crea un enorme pico retorcido cubierto por su poder. La serie de ONE no ha mostrado a héroes Clase-S combinando su fuerza en un relevo antes de este arco, pero por una buena razón.

Hasta la pelea con la Asociación de Monstruos, simplemente no hay un oponente lo suficientemente fuerte para ellos, y Saitama matar a los oponentes más fuertes con un solo golpe definitivamente tiene algo que ver con eso.

No obstante, la pelea con Psykos pone de manifiesto las capacidades de lucha de los otros héroes. No solo eso, sino que también muestra a los fanáticos de One Punch Man la diferencia entre la fuerza de los mejores héroes. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime de Saitama aún está en pausa indefinida.

