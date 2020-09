¿One Punch Man podría regresar con Madhouse para la temporada 3?

La temporada 2 de One Punch Man ha terminado desde hace un tiempo, pero un pequeño suspenso ha dejado a los fanáticos demasiado ansiosos por que ocurra la temporada 3. No por nada esperaron más de 4 años para tener una segunda temporada de anime.

También hay otra gran esperanza para la próxima entrega de las aventuras de Saitama. ¡Los fanáticos quieren que la serie vuelva a la producción de Madhouse! Entonces, ¿podría ser eso una posibilidad? ¿Podría el anime regresar con su primer estudio en la tercera parte? La respuesta sería que sí es posible.

Hubo mucha controversia cuando One Punch Man saltó de Madhouse a JC Staff para la temporada 2. Después de todo, la temporada 1 del anime tuvo un elogio casi universal por sus impresionantes efectos visuales y acción.

Trailer de One Punch Man por Madhouse

Las primeras miradas a la temporada 2 arrojan muchas dudas sobre si JC Staff podría estar a la altura; aunque la producción de la secuela logró impresionar en muchos puntos clave, la opinión general parece ser que Madhouse definitivamente lo hizo mejor.

Detrás de escena, no es ningún secreto por qué la temporada 2 dio el salto a JC Staff, ya que los informes apuntaban a un foco principal del cambio: Shingo Natsume, quien dirigió la temporada 1 de One Punch Man, no regresó para la secuela.

¿La razón? Todo se debe a los informes que apuntaban a conflictos de programación con otros proyectos en los que estaba trabajando. No era ningún secreto que el poder estelar de Natsume atrajo a muchos de los animadores independientes que contribuyeron a la temporada 1.

Trailer de One Punch Man 2

Así que no tener a este director en el proyecto del héroe por diversión, simplemente acabó con ese interés. Lo que nos lleva de vuelta al tema de la temporada 3 de anime. ¿Pero Madhouse retomará One Punch Man?

La pregunta no parece ser tanto si la serie podría aterrizar de nuevo en Madhouse, sino que si Shingo Natsume sería traído a bordo para dirigirlo. Incluso desde que terminó la temporada 2, ya se lanzó una petición para traer de vuelta a Shingo Natsume como director.

Es una petición bastante pequeña, para ser justos, pero podría señalar el comienzo de lo que podría ser una unión en crecimiento de fanáticos de One Punch Man, que quieren que el anime vuelva a su forma. ¿Estás de acuerdo?