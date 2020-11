One Punch Man podría estrenar la temporada 3 en la primavera de 2021

La temporada 3 de One Punch Man está lista para salir para los fanáticos leales que han estado esperando por un tiempo esta entrega. Este programa de anime es una comedia dramática que ha sido creada por ONE y Yusuke Murata.

One Punch Man puede considerarse como la serie animada energizada más famosa que está disponible en este momento en el mundo. La temporada 2 del popular título de anime salió en 2019 y estuvo lleno de altibajos en su trama que obviamente la audiencia amaba.

Este espectáculo sobre un "héroe por diversión" ha actuado como un vínculo y un reconocimiento saboreado entre los espectadores occidentales y japoneses. En este momento, hay muchos chismes y otros rumores que se han enviado desde varios medios de comunicación, y aquí hemos recopilado la mayor parte de los datos.

Si no puedes descansar pensando en One Punch Man temporada 3, entonces has venido al lugar correcto. Después de todo, la existencia de un webcomic y manga original confirma que tenemos más material para varias temporadas más de anime.

¿Cuándo estrena One Punch Man temporada 3?

Si continuamos e intentamos discutir la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de One Punch Man, ustedes deben saber que no hay una. Al menos no ahora mismo. Tal vez en un futuro cercano, los creadores podrían aparecer.

Además, no hay nada de qué preocuparse porque la cuenta oficial de Twitter destinada al programa ha confirmado recientemente que la temporada 3 está en camino. Mientras tanto, la gente espera que la tercera temporada vuelva a contratar a nuestro antiguo grupo, el que incluye al director Natsume en Madhouse.

Es por eso que podemos esperar que la temporada 3 llegue un poco tarde en lo que respecta a su fecha de lanzamiento. Además, podemos tener especulaciones de que la fecha de lanzamiento podría ser hasta la primavera de 2021.

Foto: Twitter - @opm_anime

Trama de la temporada 3

La Verdad Noticias informó anteriormente que para que ocurran algunas secuencias de acción y peleas activas, Saitama debe ser eliminado del centro de atención. Se espera que continúen con la trama exactamente en el momento en que terminaron la temporada 2.

Te recomendamos leer: One Punch Man: Todo lo que tienes que saber del anime

También podemos esperar que la temporada 3 esté más comprometida con Garou. Además, si se ve menos a Saitama, le da más oportunidades a Genos, así como a King y Fubuki para hacerse cargo de la atención. Todos estos personajes antes mencionados de One Punch Man son figuras convincentes y atractivas en sus respectivos arcos de la historia.