One Punch Man: personajes que pueden DERROTAR fácilmente a Saitama

El nombre One Punch Man se explica por sí mismo. Para aquellos que no han visto este anime, se trata de un hombre llamado Saitama cuyo único golpe es capaz de derrotar a cualquiera que se cruce en su camino.

Es un superhéroe solo por diversión, ya que no hay encanto en luchar contra personas que sabe que puede derrotar fácilmente. Saitama podría ser todopoderoso en su universo, pero hay muchos personajes fuera de él que podrían derrotarlo fácilmente.

Estos personajes puedes acabar con él ya sea que puedan abrumarlo con una fuerza física aún mayor o burlarlo con estrategias inteligentes, estos personajes tienen lo que se necesita para detener a Saitama en seco. Se pueden esperar algunos nombres y algunos pueden ser una sorpresa para los fanáticos.

Doctor Strange

Doctor Strange podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

Saitama es un superhéroe muy físico, donde la única forma en que puede derrotar a alguien es golpeándolo físicamente. ¿Qué pasaría si su oponente es alguien que no necesita estar cerca de él para derrotarlo?

Saitama no está construido para conquistar la magia, los chakras, la energía o incluso viajar a través de las dimensiones en un instante. Aquí es donde Doctor Strange tiene una sólida ventaja sobre él. Piénselo: ¿qué puede hacer Saitama si Strange decide dejarlo en una realidad alternativa donde no hay comida ni agua para que pueda vivir?

Accelerator (A Certain Magical Index)

Accelerator podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

La capacidad de Accelerator es controlar vectores. Para aquellos que no han visto el anime, significa que puede hacer básicamente lo que quiera. Desde hacer erupción de volcanes hasta eliminar recuerdos específicos de la mente de las personas, no hay mucho que no pueda hacer.

Su mecanismo de defensa contra Saitama (asumiendo que Saitama incluso podría darle un puñetazo) sería su barrera impenetrable. Esta barrera tiene la capacidad de revertir todos los vectores que se cruzan en su camino, lo que también incluiría el poderoso golpe de Saitama.

Saiki Kusuo (The Disastrous Life Of Saiki K)

Saiki Kusuo podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

Quizás una persona que puede derrotar fácilmente a un superhéroe de parodia es otro superhéroe de parodia. Los poderes de Saiki Kusuo son tan numerosos que incluso la adaptación al manga no puede enumerarlos todos. Mientras que los poderes de Saitama son físicos, los poderes de Saiki trascienden lo físico.

Teletransportación, capacidad de control mental, alterar los recuerdos de las personas o incluso maldecir a las personas con desgracias: Saiki puede hacerlo todo. Saitama podría luchar contra ellos uno a la vez, pero no tendría ninguna posibilidad contra todos ellos a la vez.

Light Yagami (Death Note)

Light Yagami podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

A veces, la mejor batalla que se libra es aquella que no se libra en absoluto. La Death Note de Light Yagami es el arma definitiva que acabaría con él. Básicamente, todo lo que tiene que hacer es levantar los dedos, anotar el nombre de Saitama y el héroe de One Punch Man estaría muerto.

Claro, Saitama puede perseguir a Light por las calles con el típico estilo shounen, pero Light es demasiado inteligente y astuto para permitir que un tonto como Saitama lo atrape tan fácilmente.

Griffith (Berserk)

Griffith podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

Antes del Trabajo de Dios, Griffith era solo un mercenario excepcionalmente dotado. Claro, tenía habilidades y talento, pero en última instancia, era un ser humano. Sin embargo, el momento en que Griffith se convirtió en Femto es cuando todo cambió.

Está bendecido con una gran cantidad de poderes. El más efectivo que puede usar contra los golpes de Saitama sería la capacidad de manipular la causalidad misma. Aquí, ningún ataque físico puede tocarlo, lo que significa que básicamente saldría ileso.

Rimuru Tempest (That Time I Got Reincarnated As A Slime)

Rimuru Tempest podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

Es divertido enfrentar a Saitama contra magos y seres sobrenaturales. Pero, ¿qué puede hacer cuando se enfrenta a un dios isekai literal? Rimuru puede moverse a través del tiempo y el espacio, congelar el tiempo para todos, destruir y crear el universo una y otra vez, y más.

Incluso en su momento más rápido, el ritmo de Saitama se sentiría más lento que el de un caracol para un dios como Rimuru. ¿Cómo exactamente puede Saitama derrotar a alguien que es tan abrumadoramente poderoso?

Goku (Dragon Ball Z)

Goku podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

Otro dios en esta lista es el superhéroe shounen favorito de todos, Goku. Este Saiyajin puede mover planetas fácilmente con sus propias manos. Saitama puede ser poderoso, pero incluso su fuerza física no puede igualar la fuerza de Goku.

También debe tenerse en cuenta cómo el ultra instinto de Goku esencialmente asustó a los dioses de la destrucción. Ya sea que estén en el universo de One Punch Man o Dragon Ball, Goku fácilmente podría matar a Saitama sin mucho esfuerzo.

Superman

Super Man podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

La única debilidad de Superman es la kriptonita. Si Saitama no es consciente de este hecho crucial, es muy poco lo que puede hacer para derrotar a Superman. Este tipo puede usar la visión láser, hipnotizar a la gente, borrar los recuerdos de la gente, mover objetos gigantes a través de la telequinesis y mucho más.

A nivel físico, Saitama y Superman pueden ser desafiantes iguales. Pero más allá de eso, es fácilmente la victoria de Superman.

Katara (Avatar: El último maestro aire)

Katara podría derrotar fácilmente a Saitama de One Punch Man

La mayoría de los fanáticos estarían de acuerdo en que Katara derrotara a Saitama del anime de Shonen Jump. Ella es la mejor maestra agua del mundo, pero ¿qué pasaría si Saitama se acercara demasiado a ella? La respuesta es simple: puede usar su habilidad para controlar la sangre.

La Sangre Control es una técnica prohibida que nunca debe usarse ya que se considera un pecado. Pero en una batalla en la que Katara lucha por su vida, todo es un juego limpio. Ella mataría a Saitama del anime One Punch Man en un instante sin acercarse a él.