One Punch Man estrena la PARTE 2 del capítulo 134 ¡Descubre dónde leerlo!

One Punch Man capítulo 134 Parte 2 finalmente está disponible y muchos de los fanáticos están confundidos sobre el calendario de lanzamiento del manga. Aquí te revelamos los spoilers y decimos dónde puedes leerlo.

Para aquellos que no entienden cómo funciona el lanzamiento del manga, el creador Yusuke Murata simplemente deja caer los paneles terminados en Imgur para que los fanáticos puedan leerlos gratis.

Murata también recibe comentarios a veces y vuelve a dibujar los paneles cuando está listo para el lanzamiento oficial de los editores de manga. Así que por ello tenemos hasta dos versiones diferentes de un capítulo. ¿Lo sabías?

One Punch Man 134 ¡Spoilers!

Los spoilers de One Punch Man 134 Parte 2 se publicaron hace unos 10 días, ya que el capítulo se puso en línea. Los fanáticos ya han traducido los escaneos del japonés al inglés y el resumen completo también está disponible.

La batalla de Tatsumaki vs Psykos continúa y el último está a punto de perder. Pero Psykos con la ayuda de Orochi se convierte en un avión de combate y los fanáticos se sorprenden por ello.

Psykorochi incluso tiene una máscara de oxígeno mientras se sienta en la cabina del avión de combate. El capítulo muestra que Tatsumaki usa una doble barrera para atacar y a una marioneta de rocas para encontrar a los Psykos escondidos.

Foto: Imgur

Drive Knight y Psykos usan diferentes tipos de evolución para convertirse en aviones de combate y el primero estaba mintiendo cuando dijo que no tenía energía de sobra.

Tatsumaki no podrá luchar por mucho tiempo, ya que se ha enfrentado a un gran daño en su mano y One Punch Man Capítulo 134 Parte 2 seguirá los webcomics de ONE para darle aún más emoción.

One Punch Man 134 Parte 2 ¿Dónde leerlo?

Esta segunda parte del capítulo 134, se puede leer en línea en el enlace de Imgur que se proporciona en los foros de manga. Aparte de eso, hay muchas traducciones de escaneos no oficiales flotando en Internet.

El capítulo de One Punch Man 134 Parte 2 salió el 12 de septiembre y el lanzamiento oficial aún tardará unos meses. Lo mejor sería esperar a que el capítulo esté disponible en los sitios oficiales de Shonen Jump y Viz.