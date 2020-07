One Punch Man es una crítica directa a Dragon Ball y Naruto ¡OMG!

One Punch Man es una serie Webtoon creada por ONE, más adelante recibió una adaptación al manga por el ilustrador Yusuke Murata y en el 2015 estrenó su anime producido por Madhouse; pero si hablamos de sus orígenes, no podemos evitar pensar que todo se trató de una crítica a los “héroes patrón.

Los orígenes de One Punch Man

Según información del portal Super Aficionados, los “héroes patrón” no son otros más que personajes de anime como los que encontramos en Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia, entre muchos más. Ya que One Punch Man, es una serie hecha para un público adulto a diferencia de los títulos previamente mencionados.

Lo anterior recae en el famoso género “shounen”, mismo que está dirigido principalmente a adolescentes entre 12 y 18 años y las aventuras de Saitama se encuentra dentro del género “seinen” (para adultos). Además, a simple vista es fácil notar que las escenas con mucha violencia no son recomendables para menores de edad.

One Punch Man y su profunda reflexión

Si nos adentramos a la historia de One Punch Man, podemos encontrar que las cosas van mucho más lejos que unas épicas escenas de batalla. Ya que el protagonista Saitama recae en una crítica a los héroes clásicos del entretenimiento (ya sea anime, películas o cómics), pues su argumento en forma una sátira cómica, nos deja pensando “por qué la gente no lo cree capaz de ser un héroe.

¿El hombre calvo con aspecto de persona común no puede ser un héroe? La respuesta nos deja con más preguntas, pues los héroes en la vida real son personas sin poderes especiales. ¿Entonces no hay que quedarse con la clásica imágen de un héroe? Lo cierto es que los poderes del protagonista, son gracias a un entrenamiento tan simple, que parece irónico todo el poder que tiene.